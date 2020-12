Trading automatico gratis: ecco le tre modalità principali per farlo

TERMOLI. Spesso, i cosiddetti "curiosi" del trading online e del mondo della borsa in generale tendono a farsi inibire dal pensiero di non essere all'altezza o di non essere abbastanza preparati per quanto riguarda questo tipo di investimenti.

Ebbene, con il trading automatico gratis, le cose cambiano radicalmente. Grazie a questa nuova modalità di fare investimenti in rete in maniera automatica, anche i più inesperti potranno approfittare come vedremo del potenziale tecnologico offertoci dai tempi contemporanei e delle feature specifiche di diverse piattaforme per il trading online .

Cos'è il trading automatico?

Il trading automatico altro non è che una modalità di trading che viene eseguita in maniera indiretta e automatizzata tramite le operazioni eseguite da un software dedicato e/o da un trader secondario il quale invia date direttive e suggerimenti detti in gergo segnali.

Al momento, i tipi di trading automatico gratis che vanno per la maggiore sono tre:

I trading bot;

I segnali di trading;

Il copytrading.

La cosa in comune che hanno tutti e tre i suddetti strumenti è la chance che essi danno a un neofita del settore di diventare un trader a tutti gli effetti seguendo i passi di altri investitori senza scervellarsi esageratamente sullo studio di questa materia.

O meglio, se si vogliono raggiungere ottimali si dovrà necessariamente fare degli studi approfonditi sul tema, ma il trading automatico resta un'ottima opzione a prescindere dal livello del trader. Ma bisogna comunque precisare che, di fatto, nessuno di questi metodi è completamente automatizzato, in quanto ci vorrà in ogni caso l'intervento di un umano, fosse anche per premere un tasto.

I trading bot

Il primo metodo qui illustrato relativo al trading automatico gratis è quello dei trading bot. Al momento, quelli maggiormente utilizzati sono i bot scritti in un linguaggio di programmazione specifico detto MQL. Il linguaggio MQL è un linguaggio di programmazione specializzato creato da MetaQuotes e pensato appositamente per i loro prodotti di punta, le famosissime piattaforme per il trading MetaTrader 4 e 5.

Questi robot altro non sono altro che una sorta di "conoscenza codificata" depositata su un software e condivisa con il resto della community delle suddette piattaforme da un trader veterano. Ciò però ci indica principalmente due cose: in prima istanza, che l'efficacia del bot è direttamente proporzionale alla bravura del trader che l'ha impostato e che, secondo punto fondamentale, non siamo di fronte a un'intelligenza artificiale vera e propria.

I segnali di trading

Quando parliamo di segnali di trading, parliamo di diverse "indicazioni" fornite al trader dei tipi i più vari e grossomodo precisi, a seconda della tipologia e dallo strumento di misurazione finanziaria utilizzato.

Questi segnali possono andare dall'essere dei semplici consigli o tips che arrivano sul cellulare del trader o via email,fino ad essere selezionati e pre-impostati direttamente tramite una piattaforma di trading apposita, rendendoli di fatto automatizzati e degni di essere presenti di conseguenza in questa lista.

Un broker online famoso nell'offrire questo tipo di servizi è ForexTB, uno dei servizi per il brokeraggio in materia di FX tra i più celebri che rende pubblico per i suoi trader uno storico in cui mostra il livello di qualità e di affidabilità dei segnali di trading presenti sulla piattaforma.

Il copytrading

Al momento, tra le varie forme di trading automatico sul mercato, quella del copytrading è probabilmente la più avanzata.

Questa si basa sulla possibilità di "copiare" essenzialmente tutte le operazioni eseguite da un altro utente da noi selezionato all'interno della comunità di trader presente in una data piattaforma per il trading online.

L'esempio oggi più famoso è sicuramente quello di eToro, il quale ha fatto di questa opzione il suo cavallo di battaglia unito a una forte propensione per il mondo dei social network, tant'è che si parla di "Social trading" nel caso del noto broker israeliano.