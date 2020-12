In distribuzione i nuovi calendari di raccolta dei rifiuti per il 2021 Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. In distribuzione i nuovi calendari di raccolta dei rifiuti per il 2021 relativi alle utenze domestiche e non domestiche.

I calendari sono disponibili presso l’Ecosportello RiecoSud di via Arti e Mestieri, 27 aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 e al Comune di Termoli.

Ricordiamo che gli stessi calendari possono essere consultati sulla pagina facebook Riecosud e sull’app gratuita Junker.