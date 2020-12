Cup unico e ospedali Covid, sulle scelte della sanità pubblica

TERMOLI. Cup unico regionale e torri Covid, non dà tregua nell’animare il dibattito locale e non solo di carattere sanitario il patologo clinico dell’Asrem Giancarlo Totaro.

Se per CittadinanzAttiva il Molise si è finalmente adeguato al livello nazionale, con la centralizzazione delle prenotazioni di prestazioni nella sanità pubblica, così non la vede il sindacalista del Fimmg-118.

«Con delibera Asrem 1022 del 09.12.2020 si sancisce la "Presa d'atto aggiudicazione servizio CUP PAS Aziendale". Assegnazione CUP unico regionale ad un privato per un totale di circa 7 milioni e mezzo di euro per quattro anni. "Probabilmente" (eufemismo) il personale dipendente sarà sostituito da quello della cooperativa che provvederà anche al sistema. Tutto perfettamente lecito. Comunque un altro pezzo della sanità, in questo caso amministrativo, che lascia il pubblico per il privato. Sanità pubblica quando tornerai? Visto che nemmeno questa orribile pandemia ci sta insegnando nulla. Ci vorrebbe una legge dello Stato che proibisca l'alienazione di qualunque bene e servizio della sanità pubblica, oppure una legge regionale che preveda la stessa cosa in modo inderogabile».

Sul versante Covid, invece, Totaro si rivolge direttamente al commissario ad acta Giustini.

«Premessa la gravità della emergenza Covid, tra "torri", "moduli", "tende", "zone grigie", "esercito", "percorsi" sporchi e puliti, ospedali Covid, ospedali no-Covid e ospedali come quelli di Termoli/Isernia di non ben definita diagnosi, accorpamenti funzionali di reparti e chi più ne ha più ne metta, e pur dando anche onore al merito della dirigenza Asrem che sta cercando in tutti i modi di dare una risposta a questa maledetta emergenza. Ma ancora una volta, e ogni volta con maggior convincimento, vien da dire: non sarebbe molto più semplice tornare a riproporre la Sua idea originale di riattivare e riaprire l'ospedale di Larino, che ancora appare la più semplice, efficace ed economica soluzione? Come mai vengono trasferiti pazienti Covid della Rsa di Larino verso quella equivalente Venafro? Non sarebbe possibile organizzare a Larino un servizio almeno equivalente a quello di Venafro? Cosa ha l'ex ospedale di Venafro che invece all'ex ospedale Larino manchi o che non si possa celermente organizzare almeno per prendere in carico questi pazienti a bassa intensità di cura? Con rinnovata stima e rispetto anche per tutti i tentativi di soluzione messi in atto dalla dirigenza Asrem».