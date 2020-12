Prima notte al Cardarelli del 16enne, «Decorso non breve, ma ora si torni alla privacy»

CAMPOBASSO. Dall’ora di pranzo di ieri, intorno alle 13.30, il ragazzo termolese di appena 16 anni che sta tenendo col fiato sospeso tutto il Molise, come ricoverato della pandemia più giovane da marzo a oggi, è nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli. Questa la scelta compiuta in ambito medico, che in prima battuta aveva ipotizzato il trasporto alla Casa sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, anche perché necessitava sabato scorso della terapia Ecmo.

Terza notte, dunque, in ospedale quella trascorsa dal ragazzo, che soffre di una grave insufficienza respiratoria causata da una infezione polmonare, risultato positivo al Covid. La prima nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli riservata ai pazienti contagiati dal coronavirus, dopo il trasferimento avvenuto ieri dal San Timoteo di Termoli, dove era stato nelle 48 ore precedenti. Secondo quanto appreso dal reparto, il quadro clinico resta critico, ma il ragazzo è stabile.

I tempi di degenza potrebbero essere lunghi, poiché non ci si attende novità di rilievo nel giro di pochi giorni. Il primario della Terapia intensiva Flocco, rimarcando come sia idoneo il ricovero nella Rianimazione Covid dell’ospedale regionale di contrada Tappino, ha tuttavia evidenziato l’opportunità di ridurre la pressione mediatica sul caso, per tornare a un sano rispetto della privacy.