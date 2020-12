Vaccino Covid, tra tempi più rapidi in Europa e quesiti sull'organizzazione in Molise

TERMOLI. L'auspicio è che la campagna di vaccinazione per sconfiggere il Covid parta al più presto e ci sono novità a riguardo, confermate anche dal Ministro alla Salute Roberto Speranza. "Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea".

Intanto, in Molise, c'è attesa per come la Regione potrà organizzarsi.

Un lettore ci chiede: «Se possibile vorrei sapere se la sanità regionale ha fatto sufficiente richiesta al ministero della Salute o al commissario Arcuri per la copertura vaccinale Covid-19 di tutti i molisani e i congelatori a basse temperature per il vaccino Pfizer sono stati richiesti? Grazie comunque e buon lavoro».

L'Unimol ha dichiarato la disponibilità a fornire i congelatori per conservare le dosi a -70 gradi, un altro sito logistico ha riferito Toma in precedenza è previsto a Termoli.