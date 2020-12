Termoli aderisce al Festival internazionale d’Arte Cinematografica del Lido Adriatico

TERMOLI. Con l’auspicio che grazie alla campagna di vaccinazione vedremo un’estate 2021 diversa, anche se sarà difficile aver estirpato già il Covid, a Termoli debutterà una manifestazione di arte cinematografica, un vero e proprio festival.

Il periodo indicato è quello compreso tra il 24 giugno e il 3 luglio, quindi dieci giorni di eventi al Teatro Verde.

E’ quanto deciso dall’amministrazione comunale di Termoli, che ha aderito a un progetto che le è stato proposto da una società abruzzese.

«L’amministrazione è impegnata nel mettere in campo azioni rivolte alla valorizzazione della nostra Città quale centro propulsivo di attività in ogni ambito culturale; intende confermare il proprio interesse a svolgere un ruolo attivo nella realizzazione di progetti culturalmente significativi anche in circuiti che prevedono collaborazioni e cooperazioni sovraregionali; riconosce il sistema del cinema e dell’audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione nonché come rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse».

Per questo è stata considerata un’opportunità la partecipazione del Comune di Termoli alla Prima edizione del Festival internazionale d’Arte Cinematografica del Lido Adriatico che dovrebbe svolgersi dal 24 giugno al 3 luglio 2021, manifestazione organizzata dalla Baltimore Production, azienda abruzzese fondata nel 2001 che opera nel settore cinematografico, teatrale e televisivo da quindici anni, vantando prestigiose produzioni.

La proposta è pervenuta al Comune lo scorso 27 novembre e parimenti sono già della partita altri Comuni, come Spoltore e Francavilla al Mare.

La giunta considera questa una valida collaborazione che consentirà alla città di Termoli di guadagnare visibilità a livello nazionale con evidenti risvolti promozionali.

Il perfezionamento del progetto, che è in fase preliminare, sarà subordinato agli stanziamenti di bilancio e all’evoluzione dello scenario epidemiologico che andrà a delinearsi; poiché ora non è determinabile alcun impegno economico sul bilancio comunale.

Intanto, è stato ritenuto opportuno individuare il “Teatro Verde comunale” quale location idonea agli eventi che andranno in programmazione.