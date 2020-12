Inchiesta di Report, il segretario Benaglia scrive a tutti i sindacalisti della Fim-Cisl

TERMOLI. Ambienti metalmeccanici della Fim-Cisl al centro dell’ultima puntata di Report, la trasmissione televisiva di inchieste giornalistiche che tiene banco da 25 anni su RaiTre, che da alcune stagioni vede al timone Sigfrido Ranucci. Una parte della lunga sezione di lunedì scorso dedicata alla Cisl ha riguardato anche la Fim e allora il segretario generale Roberto Benaglia, che ha preso in mano le redini dell’organizzazione dopo le dimissioni clamorose di Marco Bentivogli nel giugno scorso, ha ritenuto di inviare una lettera a tutti i sindacalisti della Fim-Cisl.

«La trasmissione del servizio pubblico “Report” ha nella puntata di ieri, prodotto un deliberato attacco alla credibilità della Cisl, della Fim e dei suoi dirigenti sindacali, mettendo insieme con falsità, parzialità e forzature alcuni singoli episodi datati fino ad oltre vent’anni fa, con l’intento di dipingere il nostro sindacato in modo totalmente negativo.

In particolare la Fim Cisl nella ricostruzione di “Report”, è stata rappresentata come un sindacato in conflitto con la nostra Confederazione, nel quale si vive “con terrore”, le regole sono usate contro i singoli e si usano costantemente “il bastone e la carota” per tenere allineata l’organizzazione.

Si tratta di una rappresentazione falsa, molto grave, che tradisce la realtà di questi anni, che calpesta ogni organo democratico del nostro sindacato, e che respingiamo con forza. Di ogni intervista ad ogni dirigente sono state estrapolate solo poche parole per sostenere gli attacchi e censurate importanti spiegazioni.

La responsabilità di chi ha contribuito ad alimentare e generare tali ricostruzioni è enorme e gravissima. La Fim Cisl continua ad essere un posto sano, libero e vivace nel quale ognuno può dare il suo apporto per fare un sindacato concreto, pulito, solidale, sempre in azione per i nostri iscritti e per tutti i metalmeccanici.

Ogni sindacalista e dirigente della Cisl e della Fim è impegnato, spesso sottraendo tempo prezioso alla famiglia, a difendere oggi i posti di lavoro, a rinnovare i contratti, a combattere per un po’ più di giustizia sociale nel mondo del lavoro.

Siamo totalmente determinati a far sì che degli speculatori non scalfiscano la nostra reputazione sociale che vogliamo tenere salda tra iscritti e lavoratori e siamo tutti convinti a voler continuare il nostro lavoro sindacale, molto duro e impegnativo in questo momento, a testa alta.

Siamo assolutamente solidali con Annamaria Furlan, con Gigi Sbarra, con Piero Ragazzini e con tutte le strutture della Cisl coinvolte da ricostruzioni che vogliono ribaltare l’immagine di dirigenti capaci e leali, che in questi anni hanno rilanciato, anche dal punto di vista della trasparenza e dell’etica dopo le gestioni precedenti, le regole, la vita e l’azione della Cisl.

Tutte le strutture della Fim e della Cisl pubblicano sui loro siti i bilanci che derivano dal tesseramento degli iscritti e gli stipendi dei propri dirigenti.

In questi primi 5 mesi in cui sono stato eletto segretario generale mi sto impegnando per rappresentare una Fim che sappia guardare avanti rispetto alle difficili sfide che riguardano il lavoro da tutelare. Non abbiamo bisogno di subire una stagione di veleni.

Vi ringrazio per tutto il vostro impegno che sapete spendere per continuare, anche quando c’è chi ci colpisce alle spalle, a dare gambe e voce al nostro sindacato e ai nostri valori».