Prezzi bassi, sempre: inaugurata la stazione di servizio Portobello in via Corsica

TERMOLI. Da oggi c'è una grande opportunità per tutti gli automobilisti e coloro che necessitano di rifornimenti di carburante. In via Corsica è stato inaugurato il quinto distributore "Portobello", area di servizio che si aggiunge a quelle già operanti a Casalbordino, Vasto, Lanciano e Brecciarola. Tutti i clienti che operano professionalmente, inoltre, potranno richiedere la Portobello business card. Un investimento sul territorio compiuto dal gruppo Mucci.

"Portobello: prezzi bassi, sempre", il motto della società. Orari in modalità servito dalle 6 alle 22. I primi mille clienti potranno avere un buono di 5 euro con l'acquisto di 30 euro di carburante.