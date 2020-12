Paranza luminosa in piazza Monumento, dono alla città di Francesco Del Ciotto Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Da ieri pomeriggio illumina Piazza Vittorio Veneto. L’idea è stata di Francesco Del Ciotto che ha voluto donare al Comune di Termoli una fantastica paranza interamente realizzata in metallo. Un simbolo che ricorda la tradizione termolese della pesca e che da ieri dona luce e atmosfera con le altre luminarie a tutta la zona. L’amministrazione comunale ringrazia Francesco Del Ciotto per la donazione che arricchisce il clima natalizio per le vie del centro.