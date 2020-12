Dieci giorni a Natale, ma il clima è ancora "freddo" sugli acquisti: c'è troppa incertezza

TERMOLI. Commercianti termolesi a caccia di riscatto dopo un 2020 assurdo, mai vissuto prima, a causa del coronavirus, che con un effetto domino tremendo ha trasformato la pandemia in una bomba socio-economica, capace di travolgere tutto e tutti.

Nelle ultime settimane, da quel 16 novembre caratterizzato dall’Off-day, passi in avanti da parte loro ci sono stati, intanto si è compattata la categoria e non è certo un fattore secondario, tanto meno scontato, tuttavia, occorre anche avere il riscontro della gente e il ristoro delle istituzioni.

Oltre alla costituzione del comitato locale dei commercianti, che aderisce al movimento regionale, ci sono state le domeniche aperte (due sin qui, ma entrambe avversate dal maltempo), la campagna “Un regalo per Te…rmoli”, il caffè offerto ai clienti in convenzione coi bar del centro cittadino e anche, ma in maniera universale e trasversale, l’avvio del cosiddetto cashback, la campagna premiale sull’utilizzo della moneta elettronica, spinta dal Governo che vuole abbattere così l’evasione fiscale e stimolare i consumi.

Trascorsi giorni dalle iniziative e dalle novità, abbiamo chiesto al referente locale del comparto, Maurizio Giamberardino, di dirci come stiano andando le cose, sondando gli umori dei colleghi.

In centro, risolto anche qualche inghippo tecnico, ci sono pure luminarie e filodiffusione, ma pare che l’atmosfera non sia così consona a un cambio di passo.

«In generale è tutto abbastanza fermo, anzi. In questi giorni di totale incertezza, dovuta ai rumors che si inseguono sulle eventuali e nuove chiusure che il Governo starebbe decidendo, la situazione sta addirittura peggiorando. Abbiamo avuto qualche piccolo riscontro sulle nostre proposte, ma non c’è stato nessun exploit. Stiamo anche ipotizzando ulteriori iniziative, ma il clima è freddo. Questa incertezza non ci sta aiutando affatto. I risultati veri alla fine li abbiamo comunque sulla nostra clientela già fidelizzata, che viene stimolata a recarsi più spesso nei nostri negozi. Purtroppo, di clienti nuovi e diversi da quelli storicamente noti, non ne abbiamo visti».

