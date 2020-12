Piano vaccini Covid: a gennaio le prime dosi del farmaco della Pfizer in Italia

ITALIA. In attesa del via libera europeo, il piano vaccini italiano è in una fase organizzativa avanzata.

Simbolicamente i primi italiani saranno vaccinati contro la pandemia entro la fine e l’inizio del nuovo anno, sempre se l'Ema, l’agenzia europea per i medicinali, darà il via libera in tempo utile al farmaco della Pfizer, il primo ad essere convalidato.

Intano il piano vaccini sarà all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni per la definizione di tutti i passaggi operativi. A partire dal numero di persone e alle categorie che saranno vaccinate nel nostro Paese per prime.

“Siamo alla sfida più importante”, evidenzia il ministro della Salute Roberto Speranza. L'Italia è pronta a partire con alcuni giorni di anticipo e l'Europa avverte che per l'immunità si avrà dopo aver coperto almeno il 70% della popolazione.

“Ci auguriamo alta adesione”, rileva il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: “l'ipotesi del piano vaccinale presentato dal governo nella riunione odierna, con una previsione di inizio nei primi giorni di gennaio che potrebbe essere anticipata a fine anno, vede già pronte le nostre strutture regionali e ci auguriamo un'alta adesione”.

“L'Ema dovrebbe dare il suo parere il 21 di dicembre. – spiega il presidente della regione Veneto, Luca Zaia - A quel punto partirà un domino che permetterà alla fine di scaricare i vaccini in Veneto e partire con le vaccinazioni”.

“Siamo assolutamente pronti, e partiremo subito con le Rsa – annuncia Zaia - dando subito un forte impulso alla campagna vaccinale. Se qualcuno non si vaccinerà, noi abbiamo chiesto di avere la possibilità di vaccinare gli over 70 che non sono nelle Rsa. Quindi in Veneto le dosi risparmiate le useremo per raggiungere tutti gli anziani”.

A gennaio partirà quindi la vaccinazione di massa. Il commissario Domenico Arcuri annuncia anche un “libretto di istruzioni” e “la procedura di somministrazione”. Sanno consegnate il 90% delle richieste di dosi delle Regioni.

La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975 dosi di vaccino anti Covid 19 che verranno distribuite da Pfizer e inviate alle Regioni: “verrà avviata la prima sessione della vaccinazione di massa, destinata alle categorie che il Governo e il Parlamento hanno stabilito essere prioritarie: operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani”. (Fonte: Regioni.it)