TERMOLI. Cittadini sempre più sensibili sulla sicurezza stradale a Termoli, almeno quelli che non infrangono alcuna norma del codice stradale. Una lettera con Pec è stata inoltrata al Comune di Termoli, riguardo via delle Acacie e via delle Tamerici, dove un residente, Francesco D’Angelo, ha denunciato l’alta pericolosità pedonale.

La missiva è stata inviata al sindaco Francesco Roberti, al vice sindaco Enzo Ferrazzano e al presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello.

«Egr. Sig.ri e Amministratori,

ho sentito la necessità di scrivervi poche righe in merito alla situazione, immagino nota, di via delle Acacie. Per quanti non sanno bene dove si trovi, si tratta della strada che porta dalla rotonda vicino Happy Casa fino alla statale a doppia corsia, passando davanti al Bingo. Ecco, in questo tratto di strada lungo poco più di un chilometro vi sono circa quindici condomini medio grandi, costruiti circa una decina di anni fa e numerose altre abitazioni singole. Basta pensare che in ogni condominio vi sono mediamente venti appartamenti possiamo dedurre che vi abitano non meno di mille persone, stando ad una media di soli tre individui per nucleo familiare. Non meno di mille, esatto, in pratica l’equivalente di un paesino molisano. Oltretutto si tratta per la maggior parte di famiglie giovani e con bambini.

La strada è sprovvista di marciapiedi, ovvero del minimo necessario per poter dare quel minimo di sicurezza e dignità alle persone che vi abitano. Non c’è illuminazione o, dove presente, è carente. Le auto sfrecciano da un verso e dall’altro perché non vi è nessuna segnaletica che indichi la presenza di pedoni. Le fermate degli autobus urbani costringono ad attendere sulla strada, non ci sono banchine. In tre parole, è molto pericolosa. Per raggiungere il primo vicino supermercato, negozio o centro commerciale, è un azzardo andarci a piedi anche se la distanza è davvero minima. Che si passi per via delle Acacie o in una delle traverse, come via dei Gelsi o altre, il problema non si risolve. Non si può uscire né da soli e assolutamente con un passeggino. Famiglie, bambini e anziani non possono in alcun modo mettere piede fuori dal proprio condominio se non in auto. Però, come diritto e come è giusto che sia, moltissimi escono a piedi mettendo, purtroppo, a rischio la propria incolumità e quella dei guidatori. Nel buio, con la pioggia, con la scarsa visibilità o anche con il sole. La strada è davvero pericolosa. Basterebbe anche solo un marciapiede.

Di questo ne avevo già parlato con più di qualche assessore esponendo problema e necessità. So per certo che la situazione non vi è nuova, in quanto anche altri vi hanno già manifestato il problema. Immagino delle difficoltà finanziarie per poter mettere in sicurezza questa come altre strade della città di Termoli ma la sicurezza e la dignità dei cittadini deve superare ogni barriera e deve essere sempre, e dico sempre, messa al primo posto senza “se” e senza “ma”. Ho conosciuto questa amministrazione e sono fiducioso e speranzoso che dopo molti anni e diverse amministrazioni questa sia la volta buona dove, chi tiene a cuore la nostra città, come state facendo voi, possa dare un segnale tangibile e fare realmente la differenza con pragmatismo e atti concreti».