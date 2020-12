​Lavoro, i motivi del divario retributivo tra uomini e donne

MOLISE. Secondo il rapporto dell’Osservatorio ‘JobPricing’ il differenziale tra le buste-paga di maschi e femmine ammonta a quasi 3.000 euro lordi annui.

Praticamente, 30.521 euro rappresenta la quota dei maschi e 26.634 quella per le femmine. Un po’ come se una donna cominciasse a guadagnare dalla seconda metà di febbraio e lavorasse gratis dal 1° gennaio al 15 del mese seguente. Il citato Osservatorio definisce la cosa una palese (ed ingiustificata) “discriminazione salariale” e lascia scoprire che la struttura occupazionale privilegia gli uomini ai più alti livelli. Difatti le donne-dirigenti sono solo il 31%, quelle quadro il 45%. Ovviamente un minor accesso alle posizioni di vertice significa una minore probabilità di collocarsi sulla fascia degli stipendi superiori. Ma questo, in realtà, è solo un aspetto del problema più ampio della valorizzazione del lavoro femminile. Una dirigente-donna guadagna circa 9.000 euro lordi meno del collega uomo.

La differenza di salario diventa di circa 2.000 euro per i quadri, 2.700 per gli impiegati e 2.500 per gli operai. La parità di genere rappresenta uno dei valori fondamentali dell’U.e.; ma, sul lavoro, la realtà è ben diversa. Nell’Unione le donne poste nei vari settori economici guadagnano oltre il 16%/h in meno rispetto agli uomini. Questo divario retributivo di genere è rimasto più o meno stabile negli ultimi 5 anni; ma è bene precisare che, al ritmo del cambiamento attuale, esso potrebbe essere colmato solo all’inizio del prossimo millennio. Insomma il quadro tracciato recentemente dalla Commissione europea delinea uno scenario a dir poco sconfortante. A questo punto ciò che occorre chiedersi è come si ponga l’Italia in un contesto dove si scopre che, in un Paese in cui le donne sono circa 1,7 milioni più degli uomini, vi sia una differenza di quasi 4 milioni di occupati in meno di sesso femminile. La vita degli uomini e delle donne sottolinea che lo scostamento retributivo fra i sessi fornisce "un quadro generale delle diseguaglianze di genere in termini di paga oraria".

Parte delle differenze "si possono spiegare con le caratteristiche individuali delle donne e degli uomini occupati (pensiamo all’esperienza ed all’istruzione) e con la segregazione di genere a livello occupazionale (per esempio ci sono più uomini che donne in alcuni settori/occupazioni, con retribuzioni mediamente più alte rispetto ad altri settori/occupazioni)". Di conseguenza, "il divario retributivo è legato a svariati fattori culturali, legali, sociali ed economici che vanno ben oltre la mera questione di un'identica retribuzione per un uguale lavoro". Comunque le maggiori differenze di paga oraria riguardano i manager. La qualifica che ha registrato le differenze più ampie nella paga oraria è infatti quella dei dirigenti. Le differenze minori si sono osservate nei lavori impiegatizi e per i lavoratori dei servizi e del commercio (entrambi inferiori dell'8%), cioè in due delle professioni con i salari più bassi. Rispetto al "primato" italiano, però, va fatta una considerazione.

Il dato utilizzato da Eurostat è quello relativo al salario orario medio; se si considera, invece, il reddito annuo lordo l'Italia perde molte più posizioni, ed il nostro Paese finisce al 50° posto nel mondo per ‘gap’ salariale tra uomini e donne, sotto - cioè con divari più ampi - a molti Paesi europei come Francia, Finlandia, Spagna ed altri. Tutto questo di chiama ‘gender pay gap’ che, nella sua definizione più semplice, vuole rappresentare la differenza tra il salario medio di tutti gli uomini e quello di tutte le donne che fruiscono di un lavoro retribuito. Di solito tale espressione si riferisce solo ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti. Calcolarlo è molto complesso perché spesso i Paesi usano indicatori diversi. Per esempio, alcuni Stati misurano gli stipendi su base oraria, altri su base settimanale o mensile. Inoltre parte del suo ammontare non può essere quantificato con i tradizionali criteri usati nel mercato del lavoro per determinare la retribuzione salariale.

Claudio de Luca