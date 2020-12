Servizio idrico, nuovo ricorso al Tar

TERMOLI. Non si molla la presa rispetto alla gestione della rete idrica integrata a Termoli. Mentre da un lato l’amministrazione comunale adriatica ha di fatto sbloccato l’impasse che si era determinata in periodi pregressi, con l’affidamento fino al 2021 all’Acea Molise, dall’altro il gruppo che era stato individuato dalla giunta Sbrocca prima che finisse il mandato con le elezioni 2019, di cui è già pendente al Consiglio di Stato un ricorso amministrativo.Ora se ne aggiunge un altro e vede impugnato proprio l’atto che era stato al centro della precedenza vertenza (che ancora non si conclude), o meglio la sua assenza: la deliberazione del Consiglio comunale sull’affidamento alla stessa Acea Molise, che col cambio di ragione sociale ha preso il posto della Crea gestioni srl.

La gestione della rete idrica è chiaramente una partita strategica, di carattere economico, specie in una località a vocazione turistica con densità significativa di ricettività diffusa, attività e flussi demografici.

Ad agire, ora, è la Fma Opere e Acquedotti Srl, come nel precedente ricorso, poiché ricordiamo come ci sia stato il conferimento del ramo d’azienda dalla capogruppo Florio group.

Nel tempo dei 60 giorni dalla deliberazione in assise civica dell’11 settembre scorso, è stato chiesto al Tar Molise di annullare quel provvedimento consiliare – ricorso presentato l’11 novembre scorso – e qualsiasi atto correlato, con cui si è deliberato di prorogare il rapporto di gestione del servizio idrico integrato con la Crea Gestioni s.r.l (ora Acea Molise s.r.l.) sino alla data del 31.12.2021; la delibera di Giunta comunale n. 243/2019, con cui si è deliberato che la procedura di subentro della Florio Group s.r.l. (ora Fma Opere e Acquedotti Sud s.r.l.) nella gestione del servizio idrico comunale non ha avuto alcun esito; il verbale di riunione del 2/12/2019, recante predisposizione di nuova articolazione tariffaria e redazione della bozza della Convenzione di gestione; la nota del 12.8.2020, trasmessa a mezzo pec, del dirigente dei Lavori pubblici e manutenzione del comune di Termoli, di riscontro alla diffida della Fma Opere e Acquedotti Sud s.r.l. del 7.8.2020.

La precedente partita, che ribadiamo è ancora in corso, quantificava in 2,4 milioni di euro circa i danni contestati dalla Florio group all’amministrazione di centrodestra.

La vicenda parte con la determina dirigenziale n.164 del 31.01.2019, attraverso cui il Comune di Termoli ha autorizzato la società Florio group (ora Fma Opere e Acquedotti Sud s.r.l.) a subentrare al gestore uscente, la soc. Crea Gestioni (ora Acea Molise s.r.l., a seguito di variazione della ragione sociale), nella gestione del servizio idrico integrato della città, a seguito della rinuncia al servizio da parte di quest’ultima.

Con ricorso al Tar Molise, sono state impugnate le delibere di Giunta comunale 243 e 299 del 2019, definito con la sentenza n.222/2020, di accoglimento del ricorso con riferimento al primo motivo di ricorso (incompetenza della Giunta comunale), annullando le delibere impugnate e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di impugnativa; il Comune di Termoli ha notificato atto di appello in data 13/08/2020, giudizio nel quale la Fma Opere e Acquedotti Sud s.r.l. si è costituita innanzi al Consiglio di Stato,chiedendo non solo la reiezione del ricorso in appello e l’esame e l’accoglimento dei motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dalla sentenza. Il 17 settembre scorso, la difesa del Comune appellante ha depositato nel giudizio di appello la delibera con cui il Consiglio comunale di Termoli ha ratificato il deliberato dell’esecutivo, opponendo la improcedibilità del ricorso di primo grado, essendo stato sanato il vizio di incompetenza; precisando che con procedura d’urgenza ex artt.125 e 163 del d. lgs. n.50/2016 il Comune di Termoli, per il tramite della Centrale Unica di Committenza dei comuni di Campomarino Guglionesi e Termoli, ha avviato in data 08/05/2018 una indagine di mercato per l’affidamento in concessione dell’esercizio provvisorio dell’impianto depurativo in località Sinarca, conclusa con l’affidamento della concessione in favore della Florio Group s.r.l. (ora Fma Opere e Acquedotti Sud s.r.l.) e successiva sottoscrizione, prevedendo anche il subentro in regime concessorio della gestione del servizio idrico integrato della città di Termoli in caso di rifiuto da parte dell’impresa affidataria del servizio a continuare la gestione, fino alla individuazione del gestore unitario regionale da parte dell’Ente di governo dell’ambito del Molise (Egam). Con determina dirigenziale n.164 del 31/01/2019 il Comune di Termoli ha autorizzato la Florio Group srl, già affidataria dell’esercizio provvisorio dell’impianto di depurazione sito in località Sinarca, il subentro nella gestione provvisoria del servizio idrico integrato, atteso che alla scadenza dell’ennesima proroga al 30/06/2018 la Crea Gestioni srl ha dichiarato di non voler proseguire oltre nel servizio di che trattasi. All’esito delle elezioni comunali del giugno 2019, la Crea Gestioni srl ha manifestato aperture alla prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato; in occasione degli incontri del 21 e 29 marzo 2019 sono stati sottoscritti verbali di riconsegna degli impianti e con nota del 30/04/2019 la ricorrente ha manifestato la disponibilità all’assorbimento del personale dipendente. Il successivo sei novembre, l’ente ha rimesso in copia la deliberazione con la quale l’Ente ha preso atto che la procedura di subentro della ditta Florio Group s.r.l. nella gestione del servizio idrico comunale non ha avuto alcun esito, prorogando l’esercizio del servizio idrico integrato in capo alla Crea Gestioni srl sino al 31 dicembre 2021.

Ora, la Fma contesta una serie di rilievi per avere inteso l’Ente come non svolti gli adempimenti propedeutici al passaggio di consegne per il subentro nella gestione del servizio idrico integrato, ritenendo la deliberazione già annullata dal Tar con la sentenza n.222 del 31/07/2020 quando il Consiglio comunale di Termoli è intervenuto con la delibera n.43 del 11/09/2020, ritenendo pertanto la ratifica non valida ed illegittima perché improduttiva di effetti; oltretutto ritenendo il ricorso alla proroga illegittimo in quanto non conforme ai principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, per essere peraltro il rapporto concessorio con l’Acea Molise cessato e non prorogabile.

Infine, per avere il Comune di Termoli assunto autonomamente la decisione di prorogare il rapporto con la Acea Molise sino al 31/12/2021 e di approvare la nuova articolazione tariffaria con la Giunta Comunale n.299 del 17/12/2019.

La giunta Roberti ha autorizzato il sindaco a stare in giudizio e ha scelto lo studio Ruta come difensore dell’ente.