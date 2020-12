Pesca, raggiunto accordo di compromesso con l'Unione Europea

TERMOLI. «Concluso all’alba di ieri a Bruxelles il negoziato sulle possibilità di pesca per il 2021. È stato raggiunto un accordo di compromesso migliorativo rispetto alle previsioni delle settimane scorse. La pressione che è stata messa in campo da tutti noi, dalle marinerie italiane fino alle sponde francesi, spagnole e croate ha prodotto effetti positivi», lo annuncia Domenico Guidotti, di Federcoopesca.

Alleanza Cooperative plaude a intervento Bellanova in difesa della pesca: “La Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova si è fatta portavoce a Bruxelles delle istanze della pesca italiana che vuole a tutti i costi scongiurare l’adozione di nuove misure di gestione per il Mediterraneo che metterebbero a rischio 50mila giornate di pesca, con pesanti ricadute socio economiche”. Così l’Alleanza Cooperative Pesca commenta la presa di posizione della Ministra nel corso del Consiglio Agrifish, chiamato oggi ad esprimersi circa l’adozione della proposta di regolamento avanzata dalla Commissione europea. “Siamo accanto alla Ministra, la ringraziamo per quanto fatto e le chiediamo di sostenere fino in fondo la nostra battaglia per difendere il lavoro di imprese e occupati. Una questione che sta a cuore anche a Spagna e Francia. Speriamo che si riesca a fare squadra e a portare a casa un risultato fondamentale per le sorti del comparto già duramente provato dal Covid”, conclude l’Alleanza.

Inoltre, l’Alleanza delle Cooperative esprime soddisfazione per la liberazione dei pescatori italiani detenuti in Libia da più di cento giorni. “Finalmente una bella notizia, attesa da tempo non solo dalle famiglie dei pescatori siciliani ma dalla grande famiglia della pesca italiana. I nostri appelli sono stati accolti”, dichiara l’Alleanza. “Oggi è un giorno di festa, ma da domani occorre che la diplomazia lavori per gettare le basi per poter pescare in sicurezza in alcune aree sensibili come la Libia, ma anche la Somalia ed evitare che gli equipaggi debbano esporsi a rischi quotidiani per poter lavorare”, conclude l’Alleanza.