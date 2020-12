Opera Serena: «Grazie per il dolce pensiero, oggi sono diverse le necessità degli anziani»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo dalla casa di riposo Opera Serena: «Gentilissimi di Termolionline, a nome degli ospiti e del personale della Rsa Opera Serena di Termoli ringrazio l'associazione Euroclub che in data odierna ha reso omaggio alla nostra struttura con questo gradito dono in occasione delle festività natalizie che quest'anno, per tutti noi, avranno un sapore molto diverso. Corre l'obbligo, però, senza voler essere polemici ma solo per puntualizzare per chi non è del mestiere, di fare una precisazione riguardo a quanto dichiarato dal Presidente dell'associazione sulle strutture sociosanitarie come quella di Opera Serena, ormai un'istituzione sul territorio termolese e molisano.

La nostra struttura, come tante altre realtà del contesto sociosanitario di oggi, gioca un ruolo importante nel fornire risposta ai nuovi bisogni dei nostri anziani. Le residenze sociosanitarie si occupano principalmente di fornire assistenza medica, infermeristica,sociale, educativa e psicologica ad anziani non autosufficienti a media ed alta intensità assistenziale non assistibili al loro domicilio. Assistere un anziano oggi, affetto da pluripatologie, con malattie degenerative, deficit cognitivi e gravi comorbidità, rappresenta una grande sfida che non sempre si è in grado di affrontare se non si hanno a disposizione competenze e strumenti adeguati.

Le esigenze e le motivazioni che oggigiorno portano un caregiver a rivolgersi a residenze come la nostra sono le più disparate e non sempre facili da intraprendere. Ciascuna motivazione rappresenta per noi motivo di rispetto e comprensione. Chi non conosce il grande lavoro che c'è dietro l'assistenza di un anziano oggi non può comprendere quanto difficile possa essere una scelta del genere. Affidare il proprio caro alle cure di professionisti sanitari e sociali rappresenta un gesto di grande amore che per noi merita tutto il nostro rispetto e la nostra comprensione. Auguriamo a tutti Buon Natale e ringraziamo ancora l'associazione per il Dolce Pensiero».