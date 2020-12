CAMPOBASSO. Mercoledì scorso nuova iniziativa di protesta davanti al Consiglio regionale sulla sanità molisana, Soa e altri attivisti hanno tuonato contro l’organizzazione Asrem, striscioni e megafono alla mano.

«In ritardo su tutto, senza un centro Covid, provvedimenti sterili per i trasporti e le scuole, con l’indice Rt piùalto in Italia e con 170 morti avuti quasi tutti con la seconda ondata Covid, Donato Toma viene contestato pubblicamente, nonostante la paura di contagio ma rispettando le norme anti-Covid alcuni cittadini spontaneamente e organizzati in rete chiedono le dimissioni dello stesso, trainati dall'invito di Andrea Di Paolo e Dilma Baldassarre alcune decine di manifestanti, tra i quali era presente anche un rappresentante del comitato dei familiari delle vittime da Covid in Molise», riferiscono gli organizzatori.

Il silenzio assordante di buona parte di altri comitati e della politica nostrana hanno dimostrato di non sostenere la spontaneità dell'iniziativa, evidentemente preferiscono fare altro, continueremo a portare la voce della protesta per il bene comune.

Basta sofferenze e ingiustizie, dalla base continueremo a dire la nostra».

La proposta è quella di muovere un gruppo in rete, organizzando una nuova protesta sulla sanità in Molise.