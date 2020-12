«Il sindaco vieti l'utilizzo di botti e petardi durante le festività natalizie», l'istanza del M5S

TERMOLI. Ancora in pista i consiglieri del Movimento 5 Stelle di Termoli. «Questa mattina abbiamo depositato un'istanza - riferiscono i portavoce in Consiglio comunale - con la quale chiediamo al sindaco di Termoli, di emanare un’ordinanza contingibile e urgente con la quale vieti su tutto il territorio comunale e per il periodo dal 23.12.2020 al 07.01.2021 e/o per tutto il periodo di emergenza per Covid-19, l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi e botti di ogni genere. Il nostro paese è in piena emergenza Covid-19 e in questo periodo i pronto soccorso versano in una situazione critica così come tutta la rete ospedaliera. Secondo i dati riportati dall’agenzia Ansa, durante la notte di capodanno del 2020 mori una persona mentre furono 204 i feriti in tutta Italia e migliaia le persone anziane e cardiopatiche che sono state male a causa di questa pratica. La sussistenza di una oggettiva situazione di pericolo per la sicurezza urbana è altresì insita nell’obiettiva pericolosità connessa allo sparo di fuochi di artificio. In questi casi, l’emanazione di un’ordinanza, dotata di presupposti tassativi di divieto di botti e artifici pirotecnici è un atto di civiltà e responsabilità per tutelare l’incolumità pubblica, la salute delle persone, limitare i rischi, evitare conseguenze negative per gli animali domestici e la fauna selvatica, preservare il territorio da incidenti e danni a persone e cose, in attesa di una piena ed efficace regolamentazione della fattispecie. Il prevalere del senso civico è indispensabile, in un momento così delicato per il nostro Paese.