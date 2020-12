Termoli in Padella: 'U bredette alla termelese a casa di Concetta Rucci Copyright: Termolionline.it

Termoli in Padella: 'U bredette alla termelese a casa di Concetta Rucci Copyright: Termolionline.it

Termoli in Padella: 'U bredette alla termelese a casa di Concetta Rucci Copyright: Termolionline.it

Termoli in Padella: 'U bredette alla termelese a casa di Concetta Rucci Copyright: Termolionline.it

Termoli in Padella: 'U bredette alla termelese a casa di Concetta Rucci Copyright: Termolionline.it

Termoli in Padella: 'U bredette alla termelese a casa di Concetta Rucci Copyright: Termolionline.it

Termoli in Padella: 'U bredette alla termelese a casa di Concetta Rucci Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Torna per la terza puntata la rubrica "Termoli in padella", oggi ci ha aperto la porta di casa Concetta Rucci, un’abitazione meravigliosa che guarda la Cattedrale in piazza Duomo.

Lei, donna termolese Doc, purtroppo vedova di Ottavio Marinuccci, uomo di mare, si destreggia alla grande in cucina.

Ci ha preparato il piatto principe della tradizione marinara termolese, il Brodetto alla termolese.

Concetta è una signora vecchio stampo, ma con tante altre virtù, oltre quella di donna di famiglia, è una bravissima scrittrice di versi poetici in dialetto termolese, ma oggi dopo aver registrato la puntata abbiamo scoperto che sa anche suonare il piano e i saluti ce li ha fatti in musica.

Lei ha come ci ha tenuto a precisare che ha 82 anni e a 65 ha deciso di imparare a suonare il pianoforte, un qualcosa di stupendo e allo stesso tempo stupefacente.

Dalla presentazione del piatto in quell'incantevole scenario sul suo balcone con la veduta alle spalle della nostra maestosa Cattedrale fino alla presentazione e al mio assaggio finale è stato un continuo susseguirsi di emozioni, l'unico peccato che non le abbia potuto condividere con voi materialmente soprattutto la parte dell'assaggio finale, se serve da consolazione posso garantirvi che è stato davvero ottimo come lo sono stati u ' pappone di Lucia Marinaro e u' Scescill ' di Rosetta Polverini nelle scorse puntate.