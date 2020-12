Essere nonni a Natale 2020: tra solitudine, felicità privata e speranza di rivedere figli e nipoti

TERMOLI. Oggi svesto per un attimo i panni del giornalista di Termolionline e indosso quelli di Nonno Micky, come mi chiama la mia prima nipotina Cloe, e come spero mi chiamerà quando finalmente riuscirò a vederla dal vivo, la mia seconda nipotina e sorellina di Cloe la neonata Giada. Scrivo questa mia per mettere in risalto la situazione che questa pandemia da Covid-19 sta provocando: quella che stanno soffrendo molti nonni e genitori in tutta Italia, per il solco di distanza che questo virus - e chi sta cercando di porvi rimedio - sta mettendo tra le famiglie.

Ora che ci stiamo avvicinando a grandi passi verso le feste più belle del mondo, quelle Natalizie e di fine d'anno, corre l’obbligo di ricordare i sacrifici a cui saremo sottoposti. Feste che, come da tradizione, erano giorni di aggregazione: il ritrovarsi, almeno una volta all'anno, con tutti i parenti più stretti, con i genitori e i figli che vivono fuori, i nipoti con i nonni e gli zii, i cugini con i cugini, i fratelli e le sorelle. Insomma, le feste rappresentavano l’occasione per stare tutti assieme e festeggiare alla grande.

Quest'anno pare proprio non sarà così: non più tavolate con tanti partecipanti, quasi come in una curva da stadio, stipati uno a fianco dell'altro a fare il tifo per le oltre 14 portate del cenone della vigilia di Natale. Questa volta ci consigliano di non fare i soliti assembramenti, massimo 6 persone, quindi saremo costretti a fare anche scelte dolorose: e già questo sminuisce l'etimologia della parola festa di famiglia. Che festa è se dobbiamo scegliere chi invitare e chi no?

Tornando poi a noi nonni, non poter vedere, toccare, sbaciucchiare, giocare con i nostri nipotini, non vedere la loro gioia innocente quando scartano con enfasi i loro regali portati da Babbo Natale (e io che in questa occasione mi travestivo da Babbo Natale e vedevo la gioia espressa nei loro occhi), sminuisce tutto il valore dell'evento.

Quello del 2020 sarà un Natale triste, molto più della Pasqua che abbiamo già sperimentato nella prima fase del lockdown. I nonni in questa situazione sono quelli che pagano il prezzo più alto, compresi me e mia moglie, nonna Milly. Prendete il mio caso: nasce una nuova nipotina, aspettata da 9 anni, e dal 21 ottobre ancora non riesco a toccarla, a darle un bacino sulle sue tenerissime mani o sulla fronte, a causa di questa pandemia.

Ora, levandoci anche il gusto del Natale la cosa diventa ancora più triste e desolante: già essere genitori e avere i figli lontani è un dolore enorme, se dovesse andare in porto anche la norma anti-covid secondo cui non potremo ospitare più di un figlio per Natale, sarebbe davvero una jattura. Per carità, non ho e non abbiamo intenzione di accusare nessuno per questa dannata pandemia, ma solo sottolineare il fatto di essere vittime inconsce di una situazione che ci toglie una delle poche gioie della vita, quella di riuscire a stare insieme ai propri affetti più cari, almeno una volta l'anno.

E vi assicuro che è molto dura anche solo per il fatto che i nonni, questi ultimi chilometri che la vita permette loro di percorrere assieme ai propri famigliari, vorrebbero percorrerli in piena gioia e serenità. Caro (si fa per dire) virus, è possibile che non ti si smuove nemmeno un briciolo di umanità, ammesso che tu ne abbia? Se non vuoi farlo per noi, fallo per i nostri nipotini che colpe non ne hanno: anche per loro la lontananza dai nonni è un prezzo troppo alto da pagare. Concedici ancora qualche momento di genuina felicità. Ti chiediamo solo questo, non certo la luna. Tuoi, i nonni. Ps. eventualmente ci dovessi ripensare per Natale, ringraziano anticipatamente.