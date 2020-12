L'associazione Ugaf dona fondi alla Iktus Onlus per la casa famiglia

TERMOLI. Sabato 19 dicembre alle ore 12 presso la sede operativa della Casa Famiglia “Iktus- Lucia e Bernardo Bertolino” in Contrada Chiancate, 33/B - Guglionesi; il presidente dell’Ugaf. (Associazione Seniores Aziende Fiat) gruppo di Termoli, Amerigo Di Giulio e una rappresentanza dello stesso sodalizio, doneranno un assegno di euro 750 al presidente della Iktus Onlus Benito Giorgetta, parroco di san Timoteo per le necessità della casa famiglia.

Il gesto di solidarietà nasce dal desiderio degli associati di rinunciare alla loro strenna natalizia per destinarla a scopo benefico. In questo tempo pandemico tanto segnato da incertezza, ansia, disagio e paura oltre che di stenti e problemi economici è molto importante ricevere una “carezza” in favore delle persone più bisognose. Al di là del valore venale, per altro molto elevato, ciò che rincuora è essere stati pensati, visitati a aiutati.

Il rito della consegna è stato voluto per fare in modo che gli associati tocchino con mano e conoscano di persona i destinatari del loro gesto benefico, ma soprattutto abbiano la possibilità di visitare la struttura che li ospita e possano intrattenersi con loro in sereno colloquio per una reciproca conoscenza.

Il primo gruppo dell’Associazione, nasce a Torino nell’aprile 1944, negli stabilimenti “Grandi Motori” per marina e aviazione, voluto fortemente dal suo Direttore e approvato dal Prof VALLETTA, nome prestigioso nella storia della rinascita FIAT e dell’ITALIA del dopoguerra, successivamente nacquero altri gruppi man mano che gli stabilimenti venivano costruiti.

Il gruppo di TERMOLI, si costituisce il 20 marzo 1975, per volontà di alcuni (35) dipendenti provenienti da Torino ed aventi un’anzianità aziendale minima di 25 anni, oggi ridotta a 20.

Tra le varie finalità del gruppo, la principale è sicuramente quella di aggregare i soci unendoli in un forte spirito di gruppo, condividendo gli insegnamenti sul lavoro con il comportamento esterno nella società civile che negli anni si è rivelata vincente.

Questi comportamenti condivisi, sono stati ripagati nel tempo con il riconoscimento di nuovi investimenti negli anni che hanno portato il nome dello stabilimento di Termoli, nel mondo prima con il mitico FIRE e attualmente con i grandi motori per macchine di alta qualità.

Il gruppo negli anni si è ingrandito raggiungendo quota 1656 soci attuali. Infatti sono confluiti i dipendenti della Magneti Marelli di San Salvo da quando è stata assorbita da una società giapponese. Oltre che ad aggregare il gruppo con attività culturali, gite e incontri ricreativi elargisce borse di studio ai figli e nipoti, cerca di sostenere i soci in difficoltà con apposita commissione centralizzata e come in questi casi sostenere organizzazioni ed associazioni del volontariato. Molti dei nostri soci sono volontari in altre associazioni del territorio.

Un bell'esempio di dedizione alle altrui necessità.