ROMA. Nella riunione del 18 dicembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante “Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51” recependo il parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti, favorevole con l’unica osservazione relativa ai collegi plurinominali della Camera circoscrizione Lazio-01.

Le soluzioni tecniche prescelte dalla Commissione, indicate nella Relazione trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accolte dal Governo, che le ha assunte come base per la predisposizione dello schema di decreto legislativo.

Il Governo ha infatti ritenuto di recepire integralmente le determinazioni adottate dall’organo tecnico istituito per tale finalità, nella considerazione che il lavoro della Commissione è stato svolto con alto livello di approfondimento e nel rispetto dei criteri di delega.

In altri termini, la scelta del Governo è stata quella di non esercitare alcuna forma di discrezionalità politica rispetto al disegno dei collegi elettorali presentato dalla Commissione sulla base di decisioni tecniche, al fine di assicurare la massima neutralità politica nella delimitazione territoriale dei collegi stessi. Inoltre, il Governo si impegna a garantire in tutte le forme la massima trasparenza, in modo da agevolare la comprensione del disegno dei collegi uninominali e plurinominali ed il controllo della ragionevolezza delle scelte assunte nonché della conformità delle stesse ai criteri di delega.

Per la Camera dei deputati la regione Molise con una popolazione di 313.660 abitanti al censimento del 2011 e 136 comuni alla data della relazione, è inclusa in un’unica circoscrizione elettorale che comprende le province di Campobasso e di Isernia. La legge n. 51/2019, applicata secondo le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1/2020, stabilisce che nella circoscrizione sia definito un unico collegio uninominale; viene assegnato, inoltre, 1 seggio plurinominale, per un totale di 2 seggi.

Per il Senato della Repubblica le disposizioni di legge richiamate assegnano alla regione un unico collegio uninominale; viene assegnato, inoltre, 1 seggio plurinominale, per un totale di 2 seggi.