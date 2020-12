In calo i casi di contagio allo stabilimento Fca, un solo operaio positivo nell'ultima settimana

TERMOLI. Scema per fortuna il contagio allo stabilimento Fca di Termoli. Nella settimana che si è chiusa ieri, dal 12 al 18 dicembre è stato rilevato un solo caso di positività al Covid, si tratta di un operaio del comparto logistica, che ha lavorato fino al 10 dicembre scorso e che ha eseguito il tampone il giorno successivo. Attualmente, a Rivolta del Re, sono 30 i lavoratori in isolamento, con 15 contagiati complessivamente, numeri in discesa rispetto alla scorsa settimana.