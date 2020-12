GUGLIONESI. Prima si parla di problema randagismo, poi si girano dall’altra parte. In questa frase è racchiusa la situazione alquanto strana che si è venuta a creare in quel di Guglionesi.

Le volontarie dell’associazione di volontariato “Zampe nel cuore”, che si prodigano per il bene degli animali abbandonati e maltrattati, stanno raccogliendo delle firme per poter porre fine al randagismo di cui Guglionesi è protagonista. Diciamo così, perché, sui social ma anche dal vivo la “gente” si lamenta. Si lamenta che ci sono troppi randagi in giro per le strade, che “sporcano”, che possono esser pericolosi. Molti potrebbero esserlo, soprattutto quelli che sono stati maltrattati. E, per questo motivo le volontarie cercano di essere sempre presenti per poter far qualcosa di concreto per questi poveri animali.

In via Lampedusa, una delle volontarie ha creato, temporaneamente, uno stallo per questi cuccioli. «La maggior parte dei cani vive qui. I cuccioli vengono subito adottati, mentre i più vecchietti no, e rimangono qui. Ci dispiace. Ci dispiace anche che rechiamo danno al vicinato. Non vorremmo mai ma purtroppo è bene che sappiano che il comune ci ha voltato le spalle».

Una situazione a dir poco imbarazzante. Domenica scorsa, il 13 dicembre, con la prima raccolta firme, e con la mattinata uggiosa e piovosa, le volontarie sono state sotto un gazebo. La richiesta per l’infopoint, a detta loro, non è stata accettata. Ma vento o pioggia, loro erano lì.

Non solo per il bene degli animali ma anche delle persone. Non tutti amano gli animali, o meglio, molti hanno paura e ritrovarsi faccia a faccia con un cane significherebbe iniziare a correre a gambe levate.

«Il rifugio è per loro e per noi. Noi siamo volontarie che ci mettiamo all’opera per tutelare sia i cani, gatti sia le persone che hanno paura. Togliamo loro dalla strada e cerchiamo di farlo anche per tenere le strade pulite. Eppure qualcuno ha avuto da ridire».

C’è stata, da parte di un amministratore, una risposta spiazzante. «Ci è stato detto che il problema del randagismo a Guglionesi è di competenza di Zampe nel Cuore non del comune».

Allora la domanda sorge spontanea, fino a qualche anno fa che questa associazione non esisteva, di chi era la competenza? Chi doveva occuparsene?

Speriamo giungano risposte alle donne e agli uomini volontari dell’associazione.

«Aiutateci. Aiutateci a creare un vero e proprio rifugio per questi amici pelosi».

Domenica 20, dalle ore 10 a Castellara, continuerà la raccolta firme dell’associazione. Una firma che può cambiare, in meglio, la vita di un pelosetto.

«Rinnoviamo le nostre scuse ai residenti di Via Lampedusa. Sappiamo che tanti cani possono dar fastidio perché abbaiano, ma vi chiediamo un pochino di pazienza. Anzi, vi chiediamo di unirvi a noi per far capire al comune che così non si può andare avanti. Che se non ci aiutano loro, noi più di tanto non possiamo fare».