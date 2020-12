«Non aspettiamo l'ultimo minuto per gli acquisti di Natale», a Termoli orari più estesi

TERMOLI. «Non aspettare l'ultimo minuto». E' il consiglio intelligente e strategico formulato dai commercianti di Termoli, che ormai in azione come corpo unico (o quasi), cercano di indirizzare localmente le scelte dei consumatori con una serie di iniziative. Certo, il Decreto Natale diffuso ieri sera dal premier Conte, al termine della seduta del Consiglio dei Ministri, ha tolto da quell'incertezza che si respirava nell'aria, come ci raccontava il capofila degli esercenti, Maurizio Giamberardino, divenuto il punto di riferimento della categoria.

Purtroppo, dall'incertezza si è passati a una quasi serrata natalizia, visto che sono molti i giorni in cui i negozi dovranno stare chiusi, nei festivi e prefestivi. Intanto, domani, terza domenica con le attività aperte e a disposizione della clientela. E da lunedì ci saranno orari più ampi e flessibili per andare incontro alle esigenze dei potenziali acquirenti.

Ci sarà anche chi farà orario continuato. In effetti, dal 21 al 23, ci sono tre giorni feriali a disposizione prima di uno stop di 4 giorni di fila. Proprio a Giamberardino abbiamo chiesto un commento a caldo sulle decisioni assunte dal Governo. «Come al solito noi siamo esclusi da ogni forma di ristoro - ci riferisce il coordinatore dei commercianti termolesi - nonostante ci sono stati sottratti 7 giorni dei 15 che rappresentano il periodo più importante dell'anno, poiché a Natale, Santo Stefano e Capodanno eravamo già chiusi tradizionalmente. Sette giorni in cui gli incassi sono solitamente i più rilevanti dell'anno. A questo si aggiungono anche le limitazioni agli spostamenti che mineranno sicuramente propensione al consumo e relativi acquisti. Siamo rimasti in sospeso prima di conoscere le scelte di Palazzo Chigi fino all'ultimo e questo ci ha impedito di fare programmazione, di varare altre iniziative o persino fare ulteriori ordini ai nostri fornitori per rifornire i nostri negozi, anche perché come si fa ad approvvigionarsi in un contesto di totale incertezza così grande?

Ciononostante siamo pronti, come sempre, ad accogliere i nostri clienti. Finalmente qualcosa si inizia a muovere, cerchiamo di sollecitare e sensibilizzare gli acquisti anche in fasce orarie diverse da quelle abituali e il suggerimento è quello di non ricordarsi tutti all'ultimo momento, altrimenti sarebbe problematico per tutti». Insomma, acquisti in sicurezza, spalmati nel tempo e soprattutto locali.