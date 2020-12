TERMOLI. Come annunciato, a mezzogiorno, presso la sede operativa della Casa Famiglia “Iktus- Lucia e Bernardo Bertolino” in Contrada Chiancate, 33/B - Guglionesi; il presidente dell’Ugaf (Associazione Seniores Aziende Fiat) gruppo di Termoli, Amerigo Di Giulio e una rappresentanza dello stesso sodalizio, hanno donato un assegno di euro 750 al presidente della Iktus Onlus Benito Giorgetta, parroco di san Timoteo per le necessità della casa famiglia.

Il gesto di solidarietà nasce dal desiderio degli associati di rinunciare alla loro strenna natalizia per destinarla a scopo benefico. In questo tempo pandemico tanto segnato da incertezza, ansia, disagio e paura oltre che di stenti e problemi economici è molto importante ricevere una “carezza” in favore delle persone più bisognose. Al di là del valore venale, per altro molto elevato, ciò che rincuora è essere stati pensati, visitati a aiutati.

Il rito della consegna è stato voluto per fare in modo che gli associati tocchino con mano e conoscano di persona i destinatari del loro gesto benefico, ma soprattutto abbiano la possibilità di visitare la struttura che li ospita e possano intrattenersi con loro in sereno colloquio per una reciproca conoscenza.