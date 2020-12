«​E poi si chiedono perché il Governo fa le regole», la febbre del sabato sera

TERMOLI. «E poi si chiedono perché il Governo fa le regole». E' lo sfogo che abbiamo raccolto nella serata di ieri, dopo che il Corso nazionale, ancora una volta, si è affollato probabilmente oltre i limiti consentibili dalle attuali norme anti-Covid. La stretta imposta dall'esecutivo di Palazzo Chigi col Decreto Natale trae origine proprio da questi comportamenti, messi in pratica come se nulla fosse accaduto, con o senza mascherina, intendiamoci.

Un conto è uscire per necessità, per recarsi nelle attività commerciali o sbrigare commissioni, un conto è l'arte dello struscio e dell'aggregazione, verso cui non c'è stato mica il "tana libera tutti".

Ricordiamo anche come in Molise da due mercoledì fa è in vigore una restrizione ulteriore imposta dall'ordinanza del Governatore Toma, ma che in pratica non rispetta quasi nessuno.

L'auspicio è che la condizione di quasi clausura forzata nelle festività natalizie imponga una severa e più profonda riflessione su chi crede di sconfiggere il coronavirus in modo sfrontato. Per il resto, oltre che appellarci al senso di responsabilità individuale, non possiamo far altro che auspicare maggiori controlli.