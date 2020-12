Maghi, streghe e babbani: nasce il gruppo di lettura social su Harry Potter

GUGLIONESI. Maghi, streghe e babbani: lumus per favore.

Aguzzate la vista, aprite le orecchie. Attenzione a non perdere il treno, il binario 9 e ¾ è lì che vi aspetta. Potete arrivare a Diagon Alley con la metro polvere o passando dal Paiolo Magico e, poi… diretti ad Hogwarts dove Silente vi aspetta.

Se siete amanti del maghetto più famoso del mondo o di coluichenondeveesserenominato, siete nel posto giusto.

Da un’idea di Francesco Zara, conosciuto ai più come Clown Crush, grande fan della saga di Harry Potter, nasce un progetto riguardante il mago nato dalla penna della grande scrittrice Rowling. Il progetto prevede la lettura ad alta voce dei capitoli dei libri della saga.

“Il progetto del gruppo di lettura ad alta voce su Facebook nasce da una particolare esigenza: creare distrazione su Facebook, in quanto, dall’inizio della pandemia questa piattaforma viene continuamente bombardata da notizie relative l’emergenza.

La scelta del tema Harry Potter deriva da diversi motivi. Il più importante tra questi è sicuramente l’aspetto “rincuorante” che questa saga riesce a suscitare in molte persone: molti di noi non aspettiamo l’ora che sia giovedì sera, in quanto sappiamo che verrà trasmesso in tv un nuovo episodio della maratona cinematografica”.

E quest’anno, molti di noi, sono stati accontentati e premiati per ben due volte dalla tv e dalla decisione di Mediaset.

“Questo appuntamento televisivo dà a molti la forza di affrontare una settimana che, a causa di questa emergenza, diviene sempre più simile alle altre passate. Il progetto vuole suscitare la stessa emozione degli appuntamenti cinematografici, non solo! Dato che si tratta di un progetto che si protrarrà fino a febbraio, avrà la possibilità di prolungare questo ‘effetto magico’ che suscita nelle persone, anche quando la maratona cinematografica sarà giunta al termine. Questa iniziativa, la lettura ad alta voce del primo romanzo, è molto simile al progetto introdotto dall'autrice dei romanzi, Joanne Kathleen Rowling, la quale, nei primi mesi di questa pandemia, ha invitato alcuni degli attori delle pellicole cinematografiche della fortunata serie, a leggere i capitoli del primo romanzo”.

C’è un hashtag d seguire, sia per face book che per instagram. Un hashtag che è frutto del lavoro dei componenti del gruppo lettura. #comehafattolarowling,.

Dodici, questo è il numero delle persone che compongono il gruppo di lettura ad alta voce e che, quasi ogni giorno, si confrontano sui molti aspetti del progetto, tali da rendere lo stesso sempre più social.

“Ecco qua la meravigliosa dozzina: Angela Colonna, Desirèe e Lorenza Fortunato, Francesca Mancini, Luisa Palmieri, Emanuela Passarelli, Tina Santoro, Agnese Spina, Rosetta Turco, Caroline Vitone, Francesco Zara e Vittoria Zizzari.



Dodici persone che si mettono in gioco e che, attingendo dall’edizione del libro da loro scelta, registrano la lettura del capitolo a loro assegnata. È per questo motivo che durante l’ascolto dei diversi lettori, si possono scorgere delle differenze di pronuncia di alcuni nomi di persona (non sarà sempre Professoressa McGranitt, a volte sarà professoressa McGonagall) e di cose (non sarà Tassorosso, a volte sarà Tassofrasso), rendendo ancora più originale ed unico questa esperienza di lettura e ascolto”.

Le registrazioni delle letture vengono poi montate in un secondo momento ed infine trasmesse sottoforma di diretta sulla pagina Facebook: CLOWN CRASH

https://www.facebook.com/ClownCrash92

“Grazie ai consigli e al confronto che nasce sul gruppo, abbiamo anche attuato un particolare schema di pubblicazioni (sia su Facebook che su Instagram) tali da informare in anticipo la messa in diretta della lettura.

La diretta avviene sempre il venerdì sera alle ore 21:00 sulla Pagina Facebook e noi, ci muoviamo già dal giorno prima per informare le persone interessate al progetto.

Dopo la messa in onda, il video della diretta rimane su Facebook fintanto che non avviene un nuovo appuntamento, cioè il venerdì successivo. In questo modo, si dà la possibilità a chi non ha potuto seguire la diretta, di recuperare la lettura in un secondo momento”.

Ci sarà qualche sorpresa per Natale. “Molto presto, sempre seguendo lo hashtag #comehafattolarowling, ci saranno delle attività simpatiche rivolte al pubblico che segue il progetto. Queste attività sono pensate al fine di far sentire più vicino le persone che ascoltano, a questo gruppo di lettori che si è messo in gioco e che, lasciatemelo dire, si sta divertendo un sacco nel poter portare un po' di tregua in questo periodo così caotico. In particolare, stiamo lavorando per un bel speciale di Natale!”.

Allora, non ci resta che seguire l’hashtag #comehafattolarowling o Clown Crush per esser sempre aggiornati.