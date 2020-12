Anni 50, la bici che passione

TERMOLI. A quei tempi, inizio anni 50 ed I was 7 years old, non c’era ancora la mania di accorciare i nomi né delle persone né delle cose. Quindi la bicicletta la si chiamava bicicletta. E se uno avesse detto vengo con la bici a… l’interlocutore avrebbe detto ma che c* dici. Mentre oggi Vale s’intende per Valentina, Fiore per Fiorello, Timo per Timoteo, Ale per Alessandro ed ovviamente bici per bicicletta.

La bici era un tutt’uno con il suo proprietario, in ogni momento vissuto fuori casa. Quasi da mettere a rischio il primato dell’espressione “culo e camicia” e privilegiare “culo e sellino”. Il diminutivo sellino giustamente deriva dalla sella del cavallo (di dimensioni ovviamente più grandi) ben più ricca di storia: plurisecolare.

Do’ un’idea di suddetta indissolubilità. Io abitavo in via Marconi 22 ad una ventina di passi dal fornaio sito in uno dei quattro angoli della nota Piazzetta. E per arrivare all’incrocio di via Marconi con via Alfano, dove mio padre aveva la bottega artigianale, quindi stiamo parlando di circa 20 metri, io utilizzavo la bici. Ovviamente la usavo anche per qualsiasi commissione anche di breve distanza verso la parte alta di via Flli Brigida o verso la stazione ferroviaria (piazza Garibaldi). E sempre di corsa anche se non ce n’era bisogno. E se uno mi avesse chiesto perché corri sempre? Probabilmente avrei risposto Non lo so, ma arrivo prima . Senza dover specificare prima di chi o per quale motivo.

A furia di andare sempre in bici, si diventa anche abili corridori. Questo non significa che non avessi fatto la mia collezione di cadute. Ma era un accumulo di piccoli incidenti con scorticature, sbucciature, insomma escoriazioni di vario tipo, ma sempre nulla di rotto. Il tutto molto comune a tanti ragazzi come me che amavano la bici.

Però, però ci fu una caduta spettacolare. Partii dall’incrocio della ex Statale 16 e via Molinello e dopo aver lasciato alla mia destra il tratto dove c’era una volta l’ospedale San Timoteo cominciai a pedalare forte, pienamente consapevole cheavrei avuto davanti a me una bella discesa con curva finale in fondo.

Ma ad essa non ci arrivai. Perché poco prima, ad una velocità figlia dell’incoscienza, la bici si impuntò come un cavallo davanti ad uno degli ostacoli di un concorso ippico ed il cavaliere fa un volo in avanti. Ma la bici non è un cavallo però sono guai quando ad una velocità forte la catena fuoriesce dalla sua normale collocazione e s’incastra fuori dai denti della corona. Il volo fu spettacolare,ma spettacolo per chi? Non c’era nessuno che potesse fare neanche una foto (oggi un filmino e viain rete). Niente di rotto,ma una figuraccia in piena solitudine. Meglio così.

Di amarcord della bici fanno parte anche due corse ciclistiche. La prima si svolgeva all’interno del campo calcistico Cannarsa situato tra il vecchio ospedale San Timoteo e le case dei ferrovieri. Non ricordo quanti giri bisogna fare, certo è che ben presto mi ritrovai ultimo e nonostante l’incitamento di mio padre che correva ( a piedi) all’interno del circuitomantenni saldamente la posizione di ultimo fino al traguardo.

La seconda corsa organizzata dalla parrocchia aveva la partenza da Termoli e l’arrivo a Guglionesi. Mi ricordo che verso la fine c’era una salita veramente incredibile per me. Ebbene come mi classificai? Neanche ultimo, ma addirittura fuori tempo massimo.

Bene, anzi male. Ma nonostante queste sconfitte, in gare non ufficiali, ma tra amici, c’era un tipo di competizione in cui emergevo come il più bravo. Non si trattava di arrivare primi, ma di non cadere. Quindi contava l’abilità. E nello specifico: bisognava percorre la seconda parte di Corso Nazionale in bici senza mani. Pedalando in maniera crescente dall’altezza del bar Mautone, si arrivava in fondo al Corso con una buona velocità. Occorreva fare la curva a sinistra senza mettere le mani sul manubrio ed arrivare in Piazza Sant’Antonio Ovviamente le frequenti cadute (degli altri) avvenivano all’altezza del cinema Adriatico. Ad oggi quell’ ebbrezza la si chiama adrenalina.

Il non cadere significava prontezza. Qualcuno,invece, potrebbe dire “hai avuto c*…” Ma mai come in questo caso le due cose ( sedere ed abilità) coincidono. Perché è proprio il fondoschiena che attraverso il sellino permette di fare la curva con abilità cioè in velocità senza cadere. Provate. In ogni caso c’era da esplodere di gioia e gridare la bici… che passione

Luigi De Gregorio