TERMOLI. Mercoledì 23 dicembre Termolionline si sdoppia e augura ai lettori, sempre più numerosi, e di questo li ringraziamo, buon Natale con l'ultima puntata del ciclo dicembrino di #IoScelgoTermoli e un appuntamento speciale di Termoli in Diretta.

Si partirà alle 18.30, con la quarta edizione del format dedicato al commercio, al turismo, all'impresa e all'artigianato, che stiamo supportando seguendo anche tutte le iniziative che stanno promuovendo sul territorio, ma soprattutto con questo spazio promozionale, ideato dall'editore di Termolionline, Nicola Montuori, per focalizzare l'attenzione - rigorosamente gratis - sulle attività economiche e commerciali della nostra città.

Una scelta adottata nel contesto della pandemia, per supportare chi compie e affronta sacrifici quotidiani per traghettare la linfa vitale del territorio verso un domani migliore.

Interverranno due operatori economici, l'assessore alle Attività produttive Giuseppe Mottola e anche una gradita sorpresa.

Subito dopo, torna Termoli in Diretta, nell'appuntamento mensile di questo autunno. Ospiti don Benito Giorgetta, il sindaco Francesco Roberti e l'attore Paolo Conticini, che ha terminato da poco e in modo assai brillante la partecipazione a Ballando con le Stelle, su RaiUno. Ma ci sarà anche una sorpresa per lui e per tutti voi.

L'appuntamento, imperdibile, è in live streaming sulle nostre pagine di Facebook e YouTube e sulla homepage di Termolionline, alle 18.30.