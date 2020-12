​Tutti col naso all'insù per ammirare la "Stella di Natale"

TERMOLI. Quest'anno per gli appassionati di astronomia, nel giorno del solstizio d'inverno, è in arrivo un regalo speciale che brillerà in cielo: la “Stella di Natale o Betlemme".



Al crepuscolo del 21 dicembre, infatti, sarà possibile vivere un raro fenomeno astronomico: una spettacolare congiunzione tra Giove e Saturno che va a coincidere con il giorno del solstizio d’inverno e quindi, con l’inizio ufficiale della stagione più fredda.

I pianeti Giove e Saturno si avvicineranno talmente tanto che daranno l'impressione di fondersi in un unico enorme punto luminoso nel cielo.

In realtà si tratta solo di un'illusione ottica, la vicinanza è solo apparente perché ciascun pianeta procede nella sua orbita e posizione nel Sistema solare a una distanza di circa 730 milioni di chilometri.

Come e quando vedere la congiunzione tra il gigante Giove e il gassoso pianeta con gli anelli... Saturno?

Condizioni meteo permettendo, tutto ciò di cui hai bisogno è una visuale libera e per ammirarli sarà necessario guardare il cielo dopo il tramonto del sole verso sud-ovest, alle latitudini della nostra penisola a partire dalle 17.15 circa, ora italiana del 21 dicembre.

È stato calcolato che il prossimo allineamento, seppure meno spiccato, accadrà di nuovo nel marzo 2080, e uno simile a quello del 21 dicembre solo attorno al 2400.

Secondo alcuni, un fenomeno di questo tipo sarebbe stato l’astro di cui si parla nei Vangeli, capace di guidare a Betlemme i Re Magi. Insomma, un'occasione da non perdere, un regalo di Natale del cielo che accende una speranza per i credenti di tutto il mondo.