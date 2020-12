Libri alla riscossa nella pandemia: mercato in ripresa e boom di vendite per Natale

TERMOLI. Cibo per la mente, cura per il corpo e respiro per l’anima: i libri diventano il regalo più gettonato sia per Natale che per la vita di tutti i giorni. Che sia un giallo, un thriller, una storia reale o di fantasia poco importa: le nostre anime hanno bisogno del loro cibo e, stavolta, fisico, con copertine più o meno colorate, pagine da sfogliare e con quell’incredibile profumo di carta stampata che ci fa sognare parola dopo parola.

La “corsa” al libro, in questo 2020 segnato dall’emergenza sanitaria, è iniziata ben prima del Natale e, a differenza di ciò che si possa pensare, quest’anno le librerie fisiche battono la grande distribuzione online. Sarà perché già il solo entrare in una libreria fa viaggiare la mente, sarà il richiamo di un libro che, nascosto allo sguardo, ci attira “chiamandoci” a sé, fatto sta che la vittoria delle librerie cittadine è una vittoria per tutti noi, accaniti e instancabili lettori dei buoni, vecchi e cari libri di carta.

Una resilienza che mostra il suo sorriso più genuino, ben evidenziato dalle pile di libri che si trovano alle spalle dei due librai termolesi della “Fahrenheit” e de “Il vecchio e il mare”, pronti da ritirare e che finiranno sotto l’albero di Natale dei fortunati che ne entreranno in possesso. «Abbiamo avuto diversi ordini per questo Natale e aspetto che vengano a ritirarli - confida soddisfatta Emiliana Erriquez de “Il vecchio e il mare” che ha da poco compiuto il primo anno di attività – Le vendite non si sono mai fermate del tutto, malgrado il lockdown ci abbia costretti ad una chiusura forzata».

Ad incentivare le letture è stato anche lo straordinario servizio che Emiliana ha offerto ai suoi clienti: «Abbiamo fatto consegne a domicilio e le spedizioni in tutta Italia. L’estate è andata benissimo e anche adesso sta andando bene. Non c’è stato mai un calo netto delle vendite. Il libro è un oggetto particolare, un’ancora di salvezza ed un rifugio sicuro».

Se è vero che, spesso, la letteratura e i romanzi hanno anticipato in qualche modo pandemie, malattie e morti, stupisce il fatto che proprio i libri che trattano di questi argomenti non figurino nelle sezioni dei più venduti. «Nell’ultimo anno, e anche ultimamente, sono calate le vendite di libri che in qualche maniera iniziano ad analizzare la realtà – ci racconta Danilo Rana che lavora alla Fahrenheit, custode di sogni e scrigno di segreti che da oltre dieci anni delizia i lettori - Non credo che sia avvenuto per una questione di fuga nell’altro senso, ma da ciò che mi dicono i lettori, è dovuto al fatto che il problema è ancora vivo e caldo e non si crede ancora alla capacità di analisi approfondita di questo fenomeno. C’è come l’idea che serva ancora distanza. Non hanno avuto molte vendite nemmeno i romanzi di grandi scrittori che hanno trattato il tema della pandemia o del virus».

E allora cosa abbiamo letto durante la pandemia, quando ci siamo reinventati, trasformandoci in Sherlock Holmes, Benedetta Rossi o il Capitano Achab alla costante ricerca della nostra personale Balena Bianca in grado di dare un taglio alle preoccupazioni? Proprio questi sono i temi che, più di altri, hanno affascinato i termolesi: «Il genere più venduto in questo momento è il più venduto dell’anno – continuano dalla Fahrenheit - Molte persone, trovando nel libro un punto di evasione o di conforto, scelgono libri legati a storie che si rivelano accoglienti, tenere, calorose e che in qualche maniera possano dar conforto. Dall’altro lato vanno per la maggiore anche il thriller, il romanzo d’avventura e i libri di cucina».

Stesso andamento anche da “Il vecchio e il mare” che conferma quanto il fascino ed il valore dei libri sia ormai universalmente riconosciuto: «Il genere più venduto è la narrativa, in cui la libreria è specializzata, sia femminile che contemporanea. Anche i libri per bambini hanno avuto numerose vendite».

Oggi si dice che molti adulti abbiano perso la capacità di sognare, incastrati in una quotidianità spesso soffocante, mentre i bambini sono affamati e ricchi di immaginazione, alla costante ricerca di libri che possano dar sfogo alle loro fantasie più recondite: «Quello dei libri per bambini è un settore che non si ferma – sottolineano dalla Fahrenheit – Anzi è un settore che va forte per vari fattori: primo perché tutte le figure di riferimento attorno ai bambini hanno imparato a scegliere libri belli, libri di qualità con bellissime illustrazioni o con storie scritte bene, su determinati temi. Non ci si ferma alla prima proposta o al best seller. I bambini stessi, di conseguenza, cominciano ad apprezzare i libri che ricevono e anche loro scelgono libri belli. C’è la vendita del best seller, ma si sta sviluppando l’area dei libri di qualità».

Ultimamente sono proprio i giovanissimi lettori che diventano protagonisti delle loro evasioni in mondi fantastici: non si accontentano solo di belle copertine e figure, ma impegnano del tempo prezioso per scegliere accuratamente la propria via di fuga. «Sono i bambini che scelgono cosa leggere – concludono da “Il vecchio e il mare” - Spesso sono proprio i genitori che li portano in libreria e li lasciano liberi di scegliere cosa leggere, senza badare al tempo che impiegano per farlo».

A cosa devono il loro successo i libri? Perché nei libri le restrizioni non esistono, si è liberi di girovagare per gli angoli più remoti di Diagon Alley alla ricerca di una bacchetta magica o di prendere un the con il Cappellaio Matto ben oltre l’orario del coprifuoco senza rischiare multe: «In libreria entrano le persone che leggono o che vogliono regalare libri e che hanno un legame con loro, però, è vero che il libro, dal nostro osservatorio, è un oggetto privilegiato, a livello nazionale se non mondiale. Molte persone hanno trovato nel libro un punto di rifugio e di conforto», conclude Danilo.

E voi quali libri avete scelto per i vostri cari o vi siete auto-regalati per questo Natale?