In trincea contro il Covid, un dono per il personale Asrem di Termoli Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Si trovano in trincea da mesi, a stretto contatto col Covid, linea difensiva per eccellenza nella guerra contro il Covid. Sono medici e operatori sanitari del dipartimento di prevenzione dell'Asrem, guidati dal dottor Oriente.

Venerdì scorso, l'amministrazione comunale di Montecilfone si è recata presso il centro Covid di Termoli per donare un piccolo pensiero a tutto lo staff del dottor Oriente come segno di ringraziamento e gratitudine per tutto l'operato che hanno svolto e continuano a svolgere in questo momento così difficile per tutti. «Auguriamo un sereno natale a tutti loro e alle loro famiglie», il messaggio dell'amministrazione Manes.