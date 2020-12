TERMOLI. Perché nasce La Scatola Magica del Molise? Tutto ciò che è magico è poco noto. La meraviglia... di un territorio nel quale si fondono, in maniera sublime, natura, storia, arte, antiche tradizioni ed enogastronomia. La serenità... quella piacevole sensazione che trasmette il contatto con il nostro paesaggio, ricco di colori in tutte le stagioni.



La neo-Associazione Molise Group si impegna a promuove il Molise, sostenendo i produttori e gli artigiani del posto, nonché creando una rete volta a favorire la comunicazione intra-aziendale per lo sviluppo di progetti innovativi. Il primo passo concreto è “La Scatola Magica del Molise – La Meraviglia: sapori ed esperienze” che ci invita a fare un passo indietro, a vivere le emozioni vere e semplici che oggi stentano ad appartenerci, ma che ci raccontano il nostro domani e ci rendono consapevoli della fortuna che abbiamo di essere qui, oggi. Essa si impegna anche a svelarci le bellezze, le tipicità e i procedimenti che non conosciamo direttamente, ma di cui vediamo il risultato finale. Alcuni esempi sono il rinomato vino molisano Tintilia, le gustose passate di pomodoro o il nostro olio extravergine d’oliva famoso in tutta Italia: vivremo ed assaporeremo l’esperienza unica di essere i protagonisti delle nostre amate tradizioni.

«La nostra Regione ha bisogno di iniziative concrete e collegate tra loro, volte alla fruizione del turismo. Esso ha un interessante potenziale in grado di sviluppare, collateralmente, molti settori tra cui l’enogastronomico, l’artigianale, l’immobiliare. La nostra visione mira alla creazione di una solida rete di contatti e collaborazioni per la crescita collettiva e l’offerta territoriale in ambito formativo, economico, turistico e dei servizi ad imprese e cittadini», afferma Roberto Cupido, presidente dell’associazione.

«In pochi mesi gli associati sono già più di cinquanta nel Molise e contiamo di raggiungere molti più consensi nel prossimo anno, considerati i progetti in via di sviluppo, dei quali un paio di portata internazionale in ambito didattico/formativo e turistico. Le competenze in gioco sono di elevata qualità, al punto di attirare l’attenzione di partners nazionali ed internazionali, tra cui la F.E.A.M (Federazione delle Associazioni Molisane in Europa), emittenti radiofoniche ed associazioni molisane in Canada», continua il vice presidente Mario Berardino.

L’invito che l’Associazione Molise Group rivolge ai molisani è di credere fermamente nelle potenzialità della nostra Regione, piccola, ma ricca di potenziale; di agire insieme per migliorare la qualità della nostra vita. In tema di potenziale creativo, le considerazioni dei soci fondatori Michele D’Aloisio e Antonello Fabio Caterino (socio del Rotary club di Termoli, assieme a Cupido) sono estremamente concrete. Commenta quest’ultimo: «Michele ed io, rispettivamente certificatore dei corsi e responsabile artistico, abbiamo da subito creato un contesto formativo all’interno della sede dell’Associazione, per curare un reparto didattico da subito operativo e di elevata qualità. Attraverso il Centro di Ricerca “Lo Stilo di Fileta” – solido e storico partner di Molise Group – abbiamo attirato l’attenzione dell’Università eCampus, l’ateneo italiano online per antonomasia. Quindi, oltre a offrire al pubblico una fitta rete di percorsi formativi di crescita personale, professionale e aziendale, tramite la partnership con Fileta offriremo servizi universitari per tutti i livelli di studio,

A febbraio – dulcis in fundo – partiranno anche i corsi di lingua on line con docenti di madrelingua. Si partirà con il tedesco, per giovani e adulti, ma seguirà ben presto molto altro».

All’unisono gli associati recitano il loro slogan: “Il Molise esiste ed è encomiabile!”.