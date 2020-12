Gli auguri per le feste: tra messaggi sinceri, di circostanza e bizzarri

TERMOLI. Gli auguri per le feste A Natale cellulari, tablet e computer vengono sommersi da messaggi dai contenuti più assurdi. Una volta me ne giunse uno da Bojano: "Caro Gesù Bambino, quest’anno ti sei portato via il mio cantante preferito, Michael Jackson; il mio attore preferito, Patrick Swazye; la mia attrice preferita, Farrah Fawcett; il mio presentatore preferito, Mike Bongiorno, e la mia poetessa preferita, Alda Merini. E l’anno non è ancora finito!».

Oggi ne ricevo da Termoli, con varianti di tipo religioso, aventi ad oggetto Gesù Bambino, scritti persino da amici notoriamente àtei.

Preso atto della quantità della messaggeria, provo a redigere una statistica di questi sms per tracciarne una suddivisione per categoria psico-sociologica. Ho scoperto la categoria dei “messaggianti precoci” (inviano testi già prima dell’avvento di una festività); poi quella dei “mistici” che si scoprono una vena lirica e religiosa, effondendosi in messaggi universali o sentimentali.

Tra costoro non mancano autentici caimani politici, personaggi senza scrupoli che ti taglierebbero la gola. Ancora più sorprendente l’'ars poetica' di insospettabili commercialisti e le rime baciate profuse da geometri neo-romantici (con retrogusto 'cafonal'). Insomma, le festività canoniche fanno riemergere il fanciullino pascoliano che è in noi. In questa statistica, faccio seguire i “goliardici” che suddivido in “spiritosi in proprio” o con sms preconfezionato. Si tratta di umoristi creativi, di utilizzatori finali, restauratori di battute precotte. I migliori sono gli “scherzosi lussuriosi” che, quasi sempre, ti inviano messaggi pornonatalizi, esortandoti a praticare un erotismo irriferibile. Per esempio, un amico di Campobasso mi ha invitato a tatuarmi il ‘creapopoli’ pasoliniano sovrapponendogli l’immagine dell’euro. Motivazione:”Perché finalmente tu possa veder crescere il tuo capitale!”. Poi ci sono i “decorativi”, che fregiano gli auguri di disegni e di immagini. Ricevuti i loro sms, mi fingo nel pensiero le loro case bardate a festa, le loro palle variopinte, illuminate ad intermittenza, i Babbi-Natale che si arrampicano ovunque, le luminarie, i festoni ed i fiocchi; e mi viene da sperare che si sviluppi all’improvviso un violento cortocircuito, con incendio finale e con panico tra i familiari.

Tra gli sms iconografici colpiscono quelli “decorativi-poveri”, magari leggermente funesti, come quello fattomi tenere da un’amica di Ururi che ha seminato il biglietto elettronico di croci, forse pensando ad un cimitero. Presumibilmente, avrebbe voluto dare una maggiore ènfasi festiva agli auguri, ma – per quanto mi riguarda - mentre digitavo con una mano la solita risposta (“Ricambio di cuore”), prudentemente mi adoperavo con l’altra ad esorcismi di genere scrotale. Raccapricciante il messaggio di una “maiala”, Fatma (rimasta sconosciuta), che mi invitò a ripetere con lei gli atti d’erotismo praticati il Capodanno prima a Cercemaggiore, dolce paese dove, però, non sono mai stato. Ignoravo che fosse solita chiamarmi “Popone”; perciò sono certo che la signora abbia errato nel digitare qualcuna delle sue lettere inviando ad altri indirizzi elettronici. Infine, ammiro i “sintetici”, perché, con divina brevità, mandano un ‘sms’ vuoto cui è sin troppo facile rispondere. Mi inquietano gli “sconosciuti” che inviano voti augurali pure a nome di terzi ancor meno noti, a volte confidenziali al punto da indurmi il dubbio di avere l’alzheimer o un avatar più noto di quanto non sia io. Agli “auguri precoci” non rispondo mai, trovandoli acerbi e fuori di stagione.

Li lascio nel dimenticatoio, così come quelli dei “convenzionali seriali”, sperando che questi ultimi non abbiano a meditare ritorsioni nei confronti di evasori inadempienti. Ai “personali” rispondo con fatica, senza mai superare la misura delle tre parole e distinguendo tra i normali (“Ricambio di cuore”) e gli speciali (“Ricambio di vero cuore”). Il fatto è che soffro di un’avarizia augurale davvero impressionante, seppure – dopo di essere stato costretto a scrivere centinaia di volte la medesima frase - tema di dovermi sottoporre ad un’operazione cardio-chirurgica per sostituire la valvola mitrale, oramai troppo consunta dall’abuso natalizio di ipocriti voti.

Claudio de Luca