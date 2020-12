Recovery Plan e Sicurezza dei fondi, il think tank Ned

TERMOLI. Il think tank NED continua a portare avanti una delle sue Mission, ovvero fare Educational sui temi Europei. A questo scopo, lo scorso 17 dicembre ‘20, ha organizzato la prima delle tavole rotonde 20/21, sul tema della sicurezza, sulla scia degli argomenti trattati nella call del 10 dicembre: Recovery Plan e Sicurezza dei fondi, durante la quale sono stati approfonditi temi quali: antiriciclaggio, finanziamento illecito al terrorismo ed infiltrazioni mafiose.

Nella tavola rotonda si è discusso di difesa comune europea, esercito unico e rafforzamento dell’intelligence europea, con ospiti di spessore quali, l’On. Franco Roberti (S&D), il Dottor Caniglia, esperto di Antiterrorismo, Ing. Andrea Cosentino, esperto di fondi di investimento, e il Dottor Vittone, esperto di Geopolitica.

Il dibattito della difesa comune europea, da anni caduto nel dimenticatoio, a parte con l’istituzione della PESCO (prevista dal Trattato di Lisbona del 2009, avviata nel 2017 e lanciata nel 2018 con il primo di una serie di gruppi di progetti), è tornato in auge a seguito dei recenti attacchi terroristici e nuove sfide che il Covid-19 hanno posto agli Stati europei. Infatti, dal ’54 di difesa europea si è parlato poco e poco si è fatto, complici il protagonismo USA su questo fronte e le reticenze europee, alimentate da una concezione miope della sovranità nazionale. A tal proposito l’On. Roberti aggiunge che la cessione di sovranità in favore dell’Unione Europea, da parte dei singoli Stati non significa perdita di sovranità, significa riconoscersi in una sovranità più ampia.

Adesso che la svolta europea in corso ha aperto un varco verso la costruzione di una sovranità europea potrebbe essere venuto il momento di tornare ad affrontare l’argomento. Spinge a farlo soprattutto il disordine delle relazioni internazionale, la ripresa di politiche di riarmo di molti Paesi e le tensioni che si registrano nel mondo: più vicino a noi le scorribande, anche militari, nel Mediterraneo di Turchia e Russia e, nell’aerea del Pacifico i segnali di una nuova “guerra fredda” che sembra crescere tra gli USA, con i suoi alleati nell’area, e la Cina. Quanto basta per non prendere altro tempo e sollecitare una politica comune europea della difesa.