Restrizioni delle sale gioco e casinò durante il lockdown

TERMOLI. Il lockdown attivato in Italia in seguito allo scoppio della pandemia da Covid-19 ha imposto la chiusura di numerose attività commerciali, compresi i casinò, i centri scommesse e le sale bingo. La legalizzazione del gioco d'azzardo ha permesso allo Stato Italiano di ricevere un'importante risorsa finanziaria, messa a rischio proprio dalle normative nazionali anti contagio. I casinò online hanno ammortizzato questa enorme perdita e al tempo stesso hanno permesso alla popolazione di svagarsi, pur rispettando le regole e restando in casa. Il successo degli ultimi mesi è stato inaspettato e molto consistente. I nuovi iscritti alle sale gioco virtuali hanno apprezzato per la prima volta le diverse proposte del casinò online NetBet.



Giocare durante il lockdown

Il gioco online ha svolto un importante compito di distrazione per la popolazione che si è ritrovata inaspettatamente privata della propria libertà personale. Questa ventata di svago è stata apprezzata a tal punto da portare a un vero e proprio incremento di nuove registrazioni. Quando raggiungere le sale bingo non è possibile, la soluzione ideale è giocare da casa in quelle virtuali. Il lockdown è stato importante per la salute dei cittadini, ma ha creato disagi al settore del gioco d'azzardo. Il mondo del gioco online ne ha invece giovato molto.

Giocare alle slot machine

Chi ama giocare alle slot machine non deve interrompere questo passatempo piacevole, poiché le slot online sono tantissime e offrono bonus di benvenuto decisamente accattivanti. I gestori delle sale slot fisiche hanno subito una perdita straordinaria in termini d'incasso, ma dall'altra parte i casinò online sono sempre più "affollati" di utenti connessi a tutte le ore del giorno. Per divertirsi in modo consapevole e responsabile è importante affidarsi a piattaforme che possiedono le concessioni dell'Agenzia del Monopolio e della Dogana e garantiscono il rispetto della privacy. Chi desidera trascorrere del tempo in modo dilettevole può affidarsi alla serietà del casinò online NetBet, una realtà imprenditoriale italiana in costante ascesa.

Posso giocare quando voglio?

Grazie al gioco online è possibile connettersi in qualsiasi momento, poiché il coprifuoco indetto per contrastare il virus Sars CoV2 non riguarda le attività in rete. Nei casinò online si rispetta il distanziamento sociale e si riesce a comunicare con gli altri utenti attraverso le chat dedicate, restando sempre in casa.