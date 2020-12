«Il Molise sull'Autismo è all'anno zero! Con l'emergenza Covid situazione peggiorata»

TERMOLI. Tra i problemi derivati dall'emergenza Covid senza dubbio c'è quello sul sostegno ai bimbi autistici e con disturbi dell'apprendimento, a causa della scuola chiusa col primo lockdown e le varie forme di contenimento imposte dalla seconda ondata.

La scorsa settimana intervenne il comitato regionale, oggi quello San Timoteo, con Nicola Felice.

«Sull'Autismo c'è molto da dire, ma soprattutto da fare in Molise. Il Comitato San Timoteo in più occasioni e da tempo ha richiamato l'attenzione agli organi preposti alla Programmazione e realizzazione dei servizi sanitari. Va in primis detto che il Molise sull'Autismo è all'anno zero! Risulta essere ancora l'unica regione che non possiede neanche un Centro regionale sull'autismo, con grave ripercussioni anche nel definire una diagnosi precoce come richiede la patologia.

Le famiglie molisane, con gravi disagi anche economici, si trovano a rivolgersi a Centri di altre regioni, il più vicino è quello de L'Aquila. Peggio ci ritroviamo per le terapie da applicare, non avendo un idoneo numero di centri pubblici e/o privati distribuiti nel territorio regionale. Resta la speranza che nel prossimo Programma Operativo per il triennio 2019/2021, ancora in corso di redazione, venga inserito la realizzazione delle strutture necessarie per l'Autismo non più procrastinabili anche perché ormai rientra nei Lea (Livelli essenziali di assistenza) che devono essere garantiti. Di questa previsione il Commissario Angelo Giustini ha garantito l'inserimento del servizio necessario. Resta comunque ingiustificato il forte ritardo da parte dell'Agenas delegata alla stesura del Programma Operativo 2019/2021».