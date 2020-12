Via libera dall'Europa alla fusione tra Fca e il gruppo francese Psa: nasce Stellantis

TERMOLI. L'Ue autorizza la fusione tra Fca e il gruppo francese Psa, nascerà il gruppo Stellantis. Per l’autorità antitrust europea gli impegni presi assicurano concorrenza su mercato furgoni commerciali. A seguito della sua indagine approfondita, in cui ha raccolto ampie informazioni e feedback dai concorrenti e dai clienti delle società partecipanti alla fusione, la Commissione temeva che l'operazione, nella versione inizialmente notificata, avrebbe danneggiato la concorrenza nel mercato dei furgoni commerciali leggeri in nove Stati membri dello Spazio economico europeo (See): Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo e Slovacchia. In questi paesi, infatti, le due società detengono quote di mercato congiunte elevate o molto elevate, e sono in concorrenza particolarmente diretta. L'acquisizione avrebbe quindi probabilmente portato a prezzi più elevati per i clienti. Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione, Fca e Psa hanno offerto due impegni per misure correttive volte a consentire l'ingresso e l'espansione di altre società in questo specifico mercato.