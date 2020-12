TERMOLI. L'idea è venuta vedendo una foto su un gruppo Facebook "Gente di Termoli dal 1800 al 2000".

Una foto che è stata un'autentica rivelazione.

Chi è tifoso di calcio locale sicuramente ha frequentato lo stadio Gino Cannarsa dal 1962, anno della sua inaugurazione (prima lo stadio di Termoli era quello che sorgeva dove oggi c'è il parcheggio del vecchio ospedale San Timoteo, piazza Donatori di sangue) quindi 58 anni fa.

Il nuovo stadio termolese fu intitolato a un termolese che appunto si chiamava Luigi (Gino) Cannarsa, il cognome termolese a tutti gli effetti, ma la cosa che c'incuriosisce è quella che molti di noi tifosi anche quelli più anziani mai ci hanno saputo dire molto di chi e come era il Gino Cannarsa a cui è stato concesso l'alto onore di aver intitolato lo stadio, il campo sportivo di una città, per avere un onore del genere devi esserti per forza fregiato di qualche azione di benemerenza nei confronti della città di origine.

Siamo risaliti a una nipote del nostro Gino. La nipote, che vive a Termoli, si chiama Giovanna Cannarsa, e la ringraziamo moltissimo per averci fornito alcune interessanti notizie di suo zio Gino e anche altre fotografieche ritraggono lui stesso, ma anche alcuni scritti di suo pugno che finalmente per molti di noi ci svelano il volto e alcune caratteristiche del "Titolare del nostro stadio", al quale sono state dedicate nel tempo, poesie , scritti, canzoni, inni (uno bellissimo dell'esimio collega Gino De Gregorio che ancora oggi riecheggia tra i tifosi) e i tanti cori da stadio dove un posto a Gino Cannarsa è sempre citato.

Allora Giovanna raccontaci qualcosa di tuo zio Gino: “Allora mio zio è nato a Termoli nel 1917, penultimo di sette figli. I suoi genitori non gli hanno fatto mai mancare nulla perché ne avevano la possibilità economica. Il padre, mio nonno, Giovanni Cannarsa, aveva la cantina in via Duomo, detta "u crucifiss", dove ora c'è il ristorante Federico II, cantina che poi passò a mio padre: Tonino Cannarsa.

Zio Gino era un ragazzo vivace, amante del gioco del calcio. Giocava nella squadra del Termoli, studiava e aveva tanti amici. Alla morte prematura del padre, fu mio padre, come fratello maggiore, a prendersi cura di lui, insieme alla madre, Virginia Ludovico.

Nel 38 viene mandato a Rodi, in Grecia, a prestare servizio militare nell’Aeronautica, come mitragliere. Tanti militari italiani dell'esercito, dell'aviazione e della marina erano presenti sull'isola per proteggerla. Lì si trova allo scoppio della guerra e li fino alla sua morte, nel 1941".

“Le foto che mia nonna conservava e ancora in mio possesso – prosegue nel racconto Giovanna - lo vedono gioire con i suoi commilitoni, organizzare partite a calcio, esultare per la vittoria degli azzurri ai mondiali.

Nel ‘41 durante una missione, l’aereo su cui si trovava venne abbattuto dal fuoco nemico e nulla rimane di lui, tranne alcuni oggetti personali che vengono riconsegnati alla madre, insieme ad un pezzettino della carlinga, che lei custodiva gelosamente. Viene quindi dichiarato disperso.

Dopo due anni muore anche l'ultimo fratello, Basso, anche lui in guerra, disperso in mare.

Alla fine della guerra gli viene assegnata, alla memoria, una medaglia d'argento al valor militare e l'amministrazione gli dedica, con una cerimonia ufficiale, nel 1956, un'aula della scuola Principe di Piemonte, cerimonia a cui partecipano le autorità e la famiglia (documentato da foto) e lo stadio comunale.

Il suo nome si trova nel sacrario ai caduti, prima al castello svevo e ora al cimitero.

La cosa più bella che ci rimane di lui sono le foto che spediva a mia nonna, quando era a Rodi, con i suoi saluti".

Grazie a Giovanna, che ci ha fatto comunque conoscere sia la persona che anche il vero volto per molti davvero sconosciuto del mito Gino Cannarsa, che tante volte allo stadio è stato osannato e cantato.

Ora speriamo solo che passata la pandemia possiamo tutti tornare a tifare sugli spalti dello stadio intitolato a suo nome e che i tifosi intonino un nuovo coro per questo eroe termolese Luigi detto Gino Cannarsa di Termoli.