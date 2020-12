TERMOLI. Lo scorso 20 agosto è stato pubblicato il provvedimento n. 561 recante l’approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del "fondo emergenze imprese e istituzioni culturali", concernente "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria".

Tra i comuni beneficiari, di cui abbiamo dato notizia in modo diffuso, con alcune pubblicazioni, c'è stato anche San Martino in Pensilis.

In merito, l'assessora alla Cultura, Antonella Di Lillo, ha tenuto a sottolineare l'iniziativa assunta in paese.

«Alla nostra Biblioteca Comunale “O. Stingone “ di San Martino in Pensilis è stato assegnato un contributo di 5 mila euro, destinato all'ampliamento del patrimonio librario. Tanti sono i nuovi titoli acquistati e tanti nuovi autori ospiti sui nostri scaffali. Dalla star della letteratura Margaret Mazzantini al re della tetralogia dedicata al Cimitero dei libri dimenticati Carlos Ruiz Zafón, recentemente scomparso proprio a causa del Covid, dalla scrittrice e poetessa Dacia Maraini a chi ci racconta la propria rinascita attraverso le pagine di un libro come Alex Zanardi.

Tanti libri per ragazzi, da Harry Potter alle Cronache di Narnia, per poi incontrare il cantatore gentile de La Gabbanella e il gatto Luis Sepúlveda.

C’è poi tutto un angolo dedicato alla storia, cultura e tradizioni del nostro Molise. La Biblioteca comunale non può ancora riaprire al pubblico causa Covid-19, tuttavia abbiamo creato un account Facebook e avviato la rubrica settimanale #degustalibro per consigliare ed incuriosire il lettore lasciandolo comodo sul divano di casa. Dopo la curiosità arriva anche la consegna a domicilio, per il piacere di condividere con tanti appassionati i nuovi libri. Con il supporto dei volontari dalle Sae112 i libri prenotati su Messenger vengono consegnati direttamente a casa rispettando le misure di contenimento della diffusione del virus. Tantissime le richieste che riceviamo e che con piacere gestiamo settimanalmente».

La Biblioteca è anche su Instagram per arrivare a tutti.