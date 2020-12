Quando scrivete sui social: state attenti a non incappare nella diffamazione

TERMOLI. Con il dilagare dell’uso dei ‘social’ (con la comunicazione, quindi, di pensieri, di immagini o video), il legislatore ha ritenuto di dovere prevedere l’applicabilità del reato di cui all’art. 595 C.p. anche al caso in cui esso sia commesso per via telematica o informatica.

Quindi la diffamazione, a mezzo Facebook, può verificarsi in due ipotesi: 1) quella della pubblicazione, su pagine personali a cui, per accedere, sia necessario il consenso del titolare, quando la comunicazione debba ritenersi non potenzialmente diffusiva e pubblica. Questo perché, attraverso il ‘social’, si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati che hanno chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere ai contenuti delle pagine dallo stesso gestite; 2) con la pubblicazione di ‘post’, commenti (od altro) su pagine in cui l’utente non sceglie direttamente i propri interlocutori. Le prime sentenze hanno focalizzato l’analisi sulla possibilità di compiere il reato in questione sin già dalla trasmissione di dati via ‘e-mail’, per rendersi conto che è certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse), aggravata ai sensi del c. 3 del summenzionato art. 595. Alla luce di quanto detto, si integra il carattere pubblico delle offese arrecate, certamente riconducibili - in modo immediato e diretto - al soggetto agente, con la evidente circostanza che il messaggio ingiurioso è pubblicato con un tràmite idoneo a raggiungere più destinatari. Nei casi suddetti la pubblicazione, sulla bacheca del proprio profilo di Fb, di un messaggio a contenuto lesivo dell’onore e della reputazione di un soggetto, integra il delitto di diffamazione, aggravato dall’utilizzo di altro mezzo di pubblicità, contemplato nel c. 3 del ‘595’.

Presupposti per la diffamazione sono: a) la precisa individualità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose; b) la comunicazione con più persone alla luce del carattere pubblico dello spazio virtuale e la possibile sua incontrollata diffusione; c) la coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo. I Giudici cassazionisti hanno espressamente riconosciuto la possibilità che il reato possa essere commesso a mezzo internet, configurando la propagazione un’ipotesi che integra - quale aggravante - quella di cui al c. 3 del menzionato articolo. Il legislatore, insomma, si è interessato ad un’analisi della condotta protesa a postare un commento offensivo sulla bacheca, in rapporto alla pubblicazione ed alla diffusione di essa; in sostanza volta a comunicare con terzi quale gruppo di persone apprezzabile dal punto di vista numerico (Cass., sez. 1^ penale, sentenza n. 24431/2015). Pertanto, la diffusione di un messaggio diffamatorio, attraverso l’uso di Fb, integra l’ipotesi aggravata menzionata, trattandosi di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato (quantitativamente apprezzabile) di soggetti. Un aggravante che trova la sua ‘ratio’ nella idoneità del mezzo utilizzato che determina una rapida pubblicizzazione e diffusione.

L’inserimento della frase che si assume diffamatoria la rende accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social ‘network’ e, comunque, ad una cerchia ampia di soggetti nel caso di notizia riservata agli amici (Cass., sez. 1^ penale, n. 16712/2014). Per quanto attiene il contenuto del messaggio nella sua concreta portata, oltre al contesto in cui esso si colloca, bisogna analizzare la concreta portata offensiva. Infatti, nel caso in cui il soggetto agente posti un messaggio privo di intrinseca portata offensiva, non può rispondere del reato di diffamazione, a nulla rilevando che tale messaggio sia inserito in una discussione ove altri utenti avevano in precedenza inviato messaggi contenenti espressioni offensive, e anche per l’ipotesi in cui risulti che egli, pur condividendo la critica alla persona offesa, non abbia condiviso le specifiche espressioni utilizzate (Cass., sez. 5^ penale, n. 3981/2015). Il reato non richiede la sussistenza del dolo specifico: è sufficiente la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione correlata alla volontà che venga a conoscenza di almeno due persone.

Claudio de Luca