​Almeno un gamer su dieci ha subito un furto online

TERMOLI. Questo è ciò che emerge dallo studio condotto da un team di ricerca commissionato da Kaspersky, il colosso russo della sicurezza informatica.



Secondo quanto dichiarato dagli utenti partecipanti, che ricordiamo sono tutti gamer appartenenti a 17 paesi del mondo, quasi un terzo di loro ha subito qualche tipo di inganno. Questo provoca in loro un senso di stress e di ansia che compromette l’esperienza videoludica. Questo concetto è ancora più valido per il fatto che circa il 60% degli utenti gioca principalmente per divertirsi. Andrew Winton, vice presidente del reparto Marketing presso Kaspersky, ha dichiarato: “Quando si usano i videogiochi, è importante evitare o imparare a gestire bulli, imbroglioni e hacker. Essere consapevoli significa correre meno rischi e potersi concentrare solo sul piacere di giocare”.

Per questo motivo in seguito ai risultati espressi nello studio, il colosso russo ha deciso di suggerire sette accorgimenti perriuscire a tutelarsi il più possibile durante le nostre sessioni di gaming online. Il primo punto è quello di rivolgersi solamente a venditori ufficiali. A tal proposito possiamo fare l’esempio del settore videoludico del gambling online. Esistono siti ufficiali come per esempio William Hill, che garantiscono una grossa quantità di tutele per l’utente che ne fa uso. Il secondo consiglio è quello di risparmiare in maniera intelligente, ovvero di non cadere in tentazione se troviamo dei prodotti in vendita su siti di dubbia provenienza che esibiscono un prezzo troppo basso rispetto al loro effettivo valore di mercato.Il terzo consiglio è quello di controllare sempre la politica di reso del prodotto o di disdetta di un servizio.

É molto facile infatti che il prodotto sia difettoso oppure che non sia più di nostro gradimento. Il quarto consiglio è quello di usare una carta di credito destinata solamente agli acquisti online, meglio ancora se prepagata, in modo da poter caricare al suo interno solo i soldi effettivamente necessari all'attività che vogliamo svolgere. Il quinto consiglio è quello di utilizzare il più possibile una connessione sicura, per esempio quella domestica, ed evitare quelle pubbliche in quanto possono essere particolarmente rischiose in termini di sicurezza. Il sesto consiglio è quello di proteggere in modo adeguato i propri account, utilizzando per esempio degli account specifici per ogni piattaforma e non utilizzare gli account social per accedere anche ad altri servizi.

L’ultimo consiglio ma non meno importante è quello di proteggere adeguatamente i dispositivi utilizzati e qui ovviamente Kaspersky fa da padrone, con un servizio di protezione completo e all’avanguardia per i differenti tipi di dispositivi.