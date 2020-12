TERMOLI. Natale in casa Palladino, come ormai ricorrente, Termolionline ospita sul portale nelle festività e nelle date più significative la sua fantasia musicale.

Il professor Nicola Palladino è uno dei cantori della tradizione e cultura termolese, ci ha ospitati in casa sua per raccontare a Termolionline come ha vissuto e vive la tradizione natalizia, quando era bambino con molte privazioni, ma anche con molto calore familiare, oggi il Natale soprattutto in questo disgraziato anno 2020, è fatto di prescrizioni e divieti, di ricongiungimenti familiari impossibilitati dalla Pandemia, e tante altre negatività.

Per non far disperdere le antiche e consolidate tradizioni natalizie, Nicolino Palladino ci riporta tra i suoi ricordi, le sue canzoni e poesie sul tema, a fare un tuffo nell'atmosfera e tradizione di queste feste tanto attese e che non a torto sono considerate le feste più belle.