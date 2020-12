Nel 2021 volumi in crescita alla Fca, si produrranno 650mila tra cambi e motori

TERMOLI. Fim-Cisl e Uilm hanno reso noto che si è tenuto nella mattinata di oggi il comitato esecutivo dello stabilimento Fca di Termoli alla presenza del team direzionale.

Per il segretario territoriale Uilm Francesco Guida, «L’occasione è stata utile per fare un bilancio dell’anno in corsoe per conoscere le prospettive del prossimo anno. Il 2020 è stato un anno difficilissimo, l’impatto della pandemia, con la conseguente caduta del mercato auto, ha provocato una contrazione delle vendite che fortunatamente è stata in parte recuperata nel corso del terzo trimestre. Nonostante il quadro di difficoltà, continuano in maniera veloce i lavori di restyling dello stabilimento, per permettere l’avvio dei nuovi motori ibridi (Gse) già dai primi di maggio del prossimo anno. Inoltre l’azienda ci ha confermato che per tutti i prodotti made in Termoli, il 2021 sarà un anno sicuramente migliore sotto il profilo dei volumi produttivi e questo potrà permettere il rientro in fabbrica di tutti i lavoratori entro fine della prossima estate.

E’ stato fatto poi un focus sulla situazione dei contagi e del contrasto al covid. I protocolli di sicurezza hanno evitato focolai interni allo stabilimento, ma abbiamo richiesto tramite le segreterie nazionali un rafforzamento ulteriore delle misure di sicurezza, attraverso l’utilizzo di test antigenici e un miglioramento delle mascherine.

Siamo certi che Termoli grazie alla professionalità delle sue maestranze avrà un futuro importate nel panorama di Stellantis.

Con l’occasione Auguriamo a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori Serene Festività».

Per la rappresentanza della Fim-Cisl,

«Care/i colleghe/i è da poco terminato l’incontro tra la Direzione Aziendale il Direttore di Stabilimento, il Comitato Esecutivo e gli RLS, è stato valutato l’andamento dell’efficacia del Protocollo di Sicurezza Anticontagio per questo 2020, è stato messo altresì in risalto il lodevole comportamento di tutti i lavoratori, in attesa di modifiche al Protocollo stesso per l’anno 2021, al quale è stato chiesto di integrare per i soggetti riconosciuti fragili mascherine FFP2 e la possibilità di organizzare Assemblee anche in streaming, la situazione attuale è di 13 Casi Attivi e 25 Quarantene. Ampia riflessione è stata fatta sull’andamento produttivo anno in corso e previsioni per il 2021, anno che chiude con un circa 17% di volumi in meno dovuto all’emergenza COVID. Il futuro di questo stabilimento ha ottime prospettive, si avrà per il prossimo anno una dote di 650.000 unità prodotte totali tra Motori e Cambi; - T4 motore GME circa 210.000 (+40.000) - Motori Fire 130.000 - Motore V6 2.800, quasi il doppio rispetto al 2020 - GSE circa 73.000 con un presunto avvio produttivo tarda primavera - Cambi C520 circa 200.000 (+30.000) - Cambi C546 circa 30.000 Come FIM dati alla mano esprimiamo soddisfazione per quello che sarà il futuro di questo stabilimento con la certezza del prossimino rientro di tutti i lavoratori oggi in CDS, certi di raggiungere gli obiettivi prefissi auguriamo Buone Feste ed un Sereno Natale a tutti voi».