TERMOLI. La solidarietà che si fa rete e aiuta gli anziani Una fornitura di traverse monouso per la casa di riposo di Larino "Achille Morrone" gestita dalle suore. E' il gesto di solidarietà compiuto da "Aulona", azienda di Cappelle Sul Tavo.

È stato proprio l'ingegnere Kastriot a contattare la Casa dei Diritti. La volontà era chiara: quella di donare una fornitura di traverse monouso che l'azienda produce assieme ad altri dispositivi igienici sempre monouso e che, come Casa dei Diritti, abbiamo già recapitato alle nostre suore impegnate nella gestione della casa di riposo per gli anziani. Un gesto semplice e diretto ma che dà la testimonianza di quanto fare rete possa aiutare chi sta soffrendo di più.

"Abbiamo pensato che in un momento come questo gli anziani sono i più soli e vulnerabili - ha affermato l'ingegnere - e quindi abbiamo voluto fare la nostra parte donando un pezzo di cuore ai nostri anziani. Grazie alla Casa dei Diritti ci siamo riusciti".

Conosci persone in difficoltà o vorresti fare la tua parte, anche nel piccolo, per aiutare chi è stato messo in ginocchio dalla crisi dovuta al Covid?

