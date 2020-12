CAMPOMARINO. Nel giro di appena due anni, col cambio di gestione targato Unione dei Comuni Basso Biferno e l'avvio del porta a porta assieme alla ditta Giuliani Enrironment, con contributo di altre realtà territoriali e dell'associazionismo diffuso, il Comune di Campomarino balza da poco meno del 20% al 73% di raccolta differenziata. I dati sono stati illustrati stamani in municipio dal sindaco Piero Donato Silvestri, dall'assessore all'Ambiente Antonio Saburro, dal dirigente Martino Colucci e dal rappresentante dell'azienda Alessandro Giuseppe Giuliani. Presenti anche la vice sindaco Rossella Panarese, l'assessore al Turismo Michele D'Egidio e il consigliere Massimo Balante.

Come è stato riferito in sala consiliare, «Pian piano, si stanno raggiungendo risultati soddisfacenti sulla differenziata, sia in termini di percentuale che di pulizia. Nel 2018 (prima del nostro insediamento) la percentuale della raccolta diferenziata è stata meno del 20%, per passare nel 2019 al 60% e al 72 %circa (manca dato di dicembre) per l'anno 2020. Non possiamo che ritenerci soddisfatti per quanto fatto in questo primo anno e mezzo del nostro mandato, non solo in termini di percentuali ma anche per le numerose iniziative ambientali che hanno aiutato a migliorare la situazione rispetto agli anni precedenti. Il nostro più sincero ringraziamento, come amministrazione comunale, va a tutti quelli che hanno collaborato per arrivare a questo risultato.

Quando si raggiungono questi obiettivi è perché c'è stato un lavoro di squadra, che comprende non solo chi è sceso in campo (come la ditta Giuliani e i suoi operatori, la ditta e gli operatori dello spazzamento e le associazioni di volontariato come l'A.I.S.A, Ambiente Basso Molise), ma anche chi ha coordinato il tutto (Ufficio settore Ambiente del Comune, Dec e Rup nominati dall'Unione dei Comuni Basso Biferno). In questo anno, nonostante la situazione pandemica, abbiamo svolto un lavoro immenso, infatti sono state pulite diverse discariche abusive (come per esempio quelle presenti da anni su via Scafo, Via Amendola o 0all'interno della Pineta zona lido Ritz), sono state messe in funzione fototrappole (grazie alla collaborazione della Polizia Locale) che ci hanno permesso di iniziare a individuare e multare gli incivili soprattutto in zona lido, sono state attivate dalla ditta tutte le iniziative necessarie per far si che il lido risultasse pulito anche nelle giornate di punta.

Molto apprezzato da questa amministrazione è stato anche il punto raccolta su via Crispi, dove chi andava a conferire, aveva la possibilità di ricevere le informazioni circa il corretto conferimento. Infatti, non tutti erano a conoscenza e tanti non lo sono ancora oggi, del fatto che oltre al conferimento nelle ecoisole informatizzate, ci stava anche il servizio del ritiro porta a porta nei giorni stabiliti come da calendario, oppure la possibilità di poter avere i bidoni condominiali (se richiesti dal condominio), o del ritiro degli ingombranti, del verde e dei Raee su prenotazione o conferire nel centro raccolta presente in Paese.

Il nostro auspicio è quello di migliorare ancora di più quanto già di buono fatto in questo periodo, attivando ad esempio il prima possibile l'ecopunto a Lido (speriamo di poterlo mettere in funzione già per l'estate 2021 anche se cosa non semplice) e mettere in campo azioni e soluzioni che possano portare a migliorare sempre più la percentuale della differenziata e a punire gli incivili non solo con l'ausilio delle fototrappole ma anche con la collaborazione delle guardie ambientali», report dell'assessore Antonio Saburro.