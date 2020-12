TERMOLI. Nel corso della mattinata del 18 dicembre nel porto di Termoli si è svolta una esercitazione antincendio che ha visto coinvolti il personale della Capitaneria di porto e dei Vigili del Fuoco.

L’attività addestrativa, organizzata e coordinata dalla Capitaneria di Porto di Termoli, ha previsto come scenario la simulazione di un incendio a bordo di un’imbarcazione da diporto ormeggiata presso la locale darsena turistica.

Scopo dell’attività addestrativa è stato quello di testare la prontezza operativa di uomini e mezzi e la capacità di coordinamento della Capitaneria di Porto di Termoli in collaborazione con il personale del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso e Termoli.

L’allarme è scattato alle ore 9:48 circa quando è pervenuta una segnalazione telefonica alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Termoli che ha provveduto ad allertare immediatamente il Comando dei Vigili del Fuoco, che in pochi minuti sono intervenuti con un mezzo antincendio. A seguito della segnalazione sono state poste in essere tutte le procedure di emergenza finalizzate a estinguere l’incendio, salvaguardare la vita umana in mare oltre all’ambiente e agli ecosistemi marini, impedendo all’incendio di propagarsi oltremisura.

Il Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Amedeo Nacarlo, nel ringraziare l’Ing. Michele Di Tullio, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, per la preziosa collaborazione, si è complimentato con tutto il personale intervenuto nell’attività addestrativa che ha avuto un esito del tutto soddisfacente.