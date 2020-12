CASALBORDINO. ORE 17. Recuperate le salme di Paolo Pepe, Nicola Colameo e Carlo Spinelli. Queste ultime sono state trasferite presso l'obitorio dell'ospedale di Chieti in attesa dell'autopsia che sarà eseguita della equipe del dottor Pietro Falco. Riaperta anche la Statale 16.

ORE 16. Il recupero delle salme è in corso. L'area è stata interamente messa in sicurezza, si procede alla revoca dell'ordinanza sindacale di sgombero e alla riapertura della viabilità.

ORE 14. Sono in corso le valutazioni da parte degli artificieri e Vigili del fuoco per la riapertura della Statale 16.

ORE 10.30. L'alta temperatura del forno della Sabino Esplodenti rende difficoltoso l'ingresso nell'area degli artificieri. Per il recupero bisognerà attendere ancora, forse un paio di ore. Questo quanto è emerso dopo il test con la termocamera. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal Pm Gabriella De Lucia.

ORE 10. Gli artificieri stanno provvedendo al distacco delle utenze e procedono all'ingresso nel sito.

ORE 9. Questa mattina si alzerà in volo il drone del corpo nazionale Vigili del fuoco per fare una ricognizione dall’alto e pianificare il percorso da fare per raggiungere la zona dove si è verificato l’incidente.

Subito dopo si procederà al recupero delle salme. Queste operazioni saranno fatte dai Vigili del fuoco insieme agli artificieri dei Carabinieri, quando sarà verificata la possibilità di effettuare il recupero il personale dei Vigili del fuoco provvederà all'operazione.

"Sono profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito ieri pomeriggio Casalbordino, in Abruzzo. Mi stringo alle famiglie delle vittime, alle quali esprimo sincero cordoglio. Non ci sono parole di fronte ad un così grave lutto. Seguo l'evolversi della situazione passo passo, auspicando che sia fatta rapidamente piena luce sul drammatico evento " così Massimo Casanova, europarlamentare Lega sulla tragedia avvenuta in Abruzzo.