​Trasporto scolastico in Molise, la Regione cerca mezzi per corse aggiuntive

CAMPOBASSO. La Regione Molise ha pubblicato un Avviso di manifestazione d'interesse per l'inserimento nella long list da parte di ditte in possesso della licenza all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, disponibili a svolgere il servizio di Tpl, in caso di corse bis necessarie per l’emergenza Covid.



In considerazione delle recenti disposizioni, infatti, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento degli studenti delle scuole superiori sarà garantita l’attività didattica in presenza, salvo eventuali diverse valutazioni in relazione all’andamento della pandemia.

A tal proposito, presso ciascuna Prefettura è stato istituito un Tavolo di coordinamento per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili. Lo scopo è agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Da una ricognizione effettuata tra le ditte esercenti il servizio di Trasporto pubblico locale, è emersa la necessità di dover far ricorso a un elevato numero di mezzi da affiancare al parco autobus già esistente. Per tale motivo si è resa necessaria la verifica della disponibilità sul mercato di operatori idonei ad affiancare gli attuali concessionari. Le istanze dovranno pervenire entro il 4 gennaio 2021.

